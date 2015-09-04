T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı bugün başlıyor

B Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İzlanda, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Almanya ile karşılaşacak

04 Eylül 2015 21:44

Basketbolda 39'uncusu düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Litvanya'nın ev sahipliğinden çekilmesinin ardından Fransa, Hırvatistan, Almanya ve Letonya'nın ortak organizasyonu ile düzenlenecek olan 2015 FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası; EuroBasket 2015, 5-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

B Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İzlanda, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Almanya ile karşılaşacak ve bu grubun maçları Berlin’de oynanacak. 12 Dev Adam ilk maçını bu gece saat 22:00'de İtalya’ya karşı oynayacak. Türkiye, Berlin’de oynanacak grup maçlarını başarıyla geçmesi halinde final turlarına katılacak.

A Milliler, 39’uncusu düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda 22 kez mücadele ederken, turnuvada oynadığı 159 maçta 63 galibiyet, 96 yenilgi aldı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda bugüne dek en iyi derecesini Türkiye’de yapılan 32. organizasyonda elde etti. 2001’deki şampiyonada ev sahibi olmasının avantajını iyi kullanan “12 Dev Adam”, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar gelmiş, ancak finalde Yugoslavya’ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi. Milliler, bu başarının ardından katıldığı 6 şampiyonada başarılı olamadı. Beş şampiyonada ilk 8’e bile giremeyen Türkiye, 2013 yılında Slovenya’da yapılan son Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olamadı ve ilk turda elenerek, şampiyonayı 17. sırada tamamladı.

Türkiye’nin Berlin’de oynayacağı B Grubu karşılaşmalarının fikstürü şu şekilde:

5.Eyl İtalya-Türkiye

6.Eyl Türkiye-İspanya

8.Eyl. Almanya-Türkiye

9.Eyl. Türkiye-Sırbistan

10.Eyl.Türkiye-İzlanda

DHA

ETİKETLER

türkiyea millibasketbolavrupa şampiyonası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24