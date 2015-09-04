Avrupa Basketbol Şampiyonası heyecanı bugün başlıyor

Basketbolda 39'uncusu düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Litvanya'nın ev sahipliğinden çekilmesinin ardından Fransa, Hırvatistan, Almanya ve Letonya'nın ortak organizasyonu ile düzenlenecek olan 2015 FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası; EuroBasket 2015, 5-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

B Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İzlanda, İspanya, Sırbistan, İtalya ve Almanya ile karşılaşacak ve bu grubun maçları Berlin’de oynanacak. 12 Dev Adam ilk maçını bu gece saat 22:00'de İtalya’ya karşı oynayacak. Türkiye, Berlin’de oynanacak grup maçlarını başarıyla geçmesi halinde final turlarına katılacak.

A Milliler, 39’uncusu düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda 22 kez mücadele ederken, turnuvada oynadığı 159 maçta 63 galibiyet, 96 yenilgi aldı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda bugüne dek en iyi derecesini Türkiye’de yapılan 32. organizasyonda elde etti. 2001’deki şampiyonada ev sahibi olmasının avantajını iyi kullanan “12 Dev Adam”, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar gelmiş, ancak finalde Yugoslavya’ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi. Milliler, bu başarının ardından katıldığı 6 şampiyonada başarılı olamadı. Beş şampiyonada ilk 8’e bile giremeyen Türkiye, 2013 yılında Slovenya’da yapılan son Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olamadı ve ilk turda elenerek, şampiyonayı 17. sırada tamamladı.

Türkiye’nin Berlin’de oynayacağı B Grubu karşılaşmalarının fikstürü şu şekilde:

5.Eyl İtalya-Türkiye

6.Eyl Türkiye-İspanya

8.Eyl. Almanya-Türkiye

9.Eyl. Türkiye-Sırbistan

10.Eyl.Türkiye-İzlanda

DHA