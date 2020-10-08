Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme maçlarına Türkiye de ev sahipliği yapacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar EuroBasket 2021, Erkekler EuroBasket 2022 Elemeleri ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Ön Elemeleri maçlarının ev sahiplerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Kadınlar EuroBasket 2021 Elemeleri E grubundaki maçları 8-16 Kasım tarihleri arasında, Erkekler EuroBasket 2022 Elemeleri D grubundaki maçlar da 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.