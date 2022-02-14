Avrupa başkentlerinde "Ukrayna için zaman doluyor" telaşı; Almanya Başbakanı Scholz, Moskova'da yaptırımları gündeme getirecek

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un salı günü Moskova'ya yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'yı işgal etmelerinin ekonomik sonuçları konusunda baskı yapacağı belirtildi. Bazı Avrupalı liderlerin bu görüşmeyi "gerilimi düşürmek için son şans" olarak gördüğü belirtildi.

Almanya'da Ukrayna krizi konusunda diplomatik girişimlerde düşük profilli kalmakla suçlanan Scholz, pazartesi günü de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olacak.

The Guardian'a konuşan Almanya hükümeti kaynakları, Ukrayna sınırındaki durum ne kadar endişe verici olsa da Scholz'un ziyaretinin bir savaşı önlemek için "son şans" olduğuna inanmadıklarını belirtti.

Kaynaklara göre Scholz, Putin'le görüşmesinde "AB, ABD ve Britanya'ın ortak karşılığına" dikkat çekecek ve olası bir işgal durumunda ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını vurgulayacak. ABD Başkanı Joe Biden, işgal durumunda Rusya'dan Almanya'ya uzanan doğal gaz boru hattı projesi Kuzey Akım 2'nin iptal edileceğini duyurmuştu. Scholz, bu konu üzerine direkt açıklama yapmaktan kaçındı.

Rus diplomatlar, şu ana kadar Batı yaptırımlarının Kremlin'i çok endişelendirmediğine dair sinyaller verdi. Rusya'nın İsveç Büyükelçisi, "Yaptırımlar umrumuzda değil" dedi.

Scholz'un aynı zamanda Putin'e diyalog teklifinde bulunacağı ve Rusya'nın taleplerini dinleyeceği aktarıldı. Die Welt'in aktardığına göre Scholz'un çevresindekiler, Ukrayna'nın 10 sene boyunca NATO'ya alınmaması ihtimali üzerine düşündü.