Avrupa basınının gündeminde bugün ne var?

İngiltere basını

İngiltere gazetelerinde Olimpiyat Oyunları'nın heyecanı yerini koruyor. Ev sahibinin madalya sıralamasında Çin ve Amerika'nın ardından üçüncülüğe tırmanmasından bu yana, ilgi daha da arttı.

Ama bugün adından en çok bahsedilen kişi İngiliz değil; Jamaikalı bir sporcu. Times, Usain Bolt'un fotoğrafını tam sayfaya yerleştirmiş.

Soyadı İngilizce yıldırım anlamına gelen Usain Bolt'un 100 metre finalinde bir yıldırım gibi uçtuğu yorumuna sıkça rastlanıyor; örneğin Guardian'ın satırlarında.

Guardian, Usain Bolt'un 9,63 saniyelik derecesi ile sadece altına değil, aynı zamanda yeni bir Olimpiyat rekoruna da koştuğunu yazıyor.

Pazar akşamı koşulan finalde Usain Bolt dünyanın en hızlı koşan atleti ünvanını elinden kaptırmadı. Bolt, üç yıl önce Berlin'de kaydettiği 9,58 saniye ile dünya rekorunun da sahibi.

Sekiz finalistten yedisinin 10 saniyenin altında koştuğu yarış, Olimpiyat tarihinin en hızlı koşulan 100 metre finaliydi.

80 bin kişinin doldurduğu stadyumda 100 metrenin gümüş madalyası gene Jamaikalı bir atlet olan Yohan Blake'e gitti.

9,75 saniye ile en iyi derecesini yineleyen Blake'in ardından ipi göğüsleyen üçüncü atlet Amerikalı Justin Gatlin 9,79 saniyelik derecesi ile bronz madalya aldı.

Guardian, Londra'da 100 metre finalinin Jamaika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir yarış olacağının tahmin edildiğini belirtiyor.

Usain Bolt, Londra 2012'ye gelmeden önce ne kadar formda olduğu konusunda şüpheler uyandırmıştı. Örneğin Jamaika'daki elemelerde Yohan Blake'in gerisinde kalmıştı.

Ancak finalde piste çıkınca en hızlının gene kendisi olduğunu kanıtlayan 25 yaşındaki Bolt, Guardian'ın ifadesiyle, İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 50'inci yıldönümünü kutlayan ülkesi Jamaika'ya da güzel bir bir hediye vermiş oldu.



Halep'te savaşa hazırlık



Dış haber sayfalarında Halep'te Suriyeli isyancılar ve Esad'a bağlı ordu birlikleri arasındaki çatışma, geniş yer bulan bir gelişme. Independent, ''Ölümün kol gezdiği Halep'te halka daha en kötüsünü görmedikleri söylendi'' diye yazıyor.

Aynı konuyla ilgili olarak Esad rejiminin ''ürktücü'' bir uyarı yayımladığını ve Halep'te büyük bir savaşın beklendiğini yazan Daily Telegraph, Beşar Esad'ın Suriye'nin ikinci büyük şehri çevresinde 20 bini aşkın asker, çok sayıda tank ve zırhlı araç yığdığını bildiriyor.

Askeri hazırlık, Suriye ordusunun ileriki günlerde Halep'e yönelik büyük bir taarruza geçebileceği şeklinde yorumlanmakta.

Halep'in kontrolü için isyancılar ve Suriye birlikleri arasındaki çatışmalar sürerken, Esad karşıtlarının mevzileri savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve havan topuyla ateşe tutuluyor.

Esad muhalifleri, Suriye ordusunun isyancıların elindeki iki kilit bölgeyi tanklarla yarmaya çalıştığını belirtiyorlar.

Daily Telegraph'ın aktardığı bir diğer gelişme ise, Beşar Esad'a sırt çevirerek muhalefet tarafına geçen üst düzey yetkililere son olarak Suriye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Muhammed Faris'in de katılmış olması.

Gazete, Faris'in pazar günü sınırı geçerek Türkiye'ye sığındığını aktarıyor.



PKK ile çatışma



Financial Times, hafta sonu PKK militanları ve Türkiye ordusu arasındaki çatışmaları bildirdiği haberinde, her iki taraftan da ölenlerin 22 kişiyi bulduğunu belirtiyor.

Gazete, PKK'lıların roketatar taşıdığına dikkat çekiyor.

Irak sınırında çatışmanın iki hafta önce başladığını ve son bir haftadır şiddetlendiğini aktaran Financial Times, ancak medyanın bölgeye sokulmadığı ve çok az resmi açıklamanın yapıldığı bir ortamda çatışmalara ilişkin eldeki bilginin muğlak olduğuna vurgu yapıyor.

Gazete, Hakkari bölgesindeki çatışmaların Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölgeye ilişkin kaygılarını dile getirdiği bir döneme rastladığına dikkat çekiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçen hafta Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Mesud Barzani ile bir araya geldiğini hatırlatan Financial Times, iki tarafın ortak bir bildiri yayımlayarak Suriye'deki ''kaos ve istikrarsızlıktan duydukları rahatsızlığın'' altını çizdiklerini belirtiyor.

Fakat gazete, ortak bildiride bahsi geçmeyen bir noktaya dikkat çekiyor. Financial Times, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu yönünde bir noktanın ortak bildiride yer almadığını yazıyor.

Gazeteye göre Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsedilmemesi, Mesud Barzani'nin Kuzey Irak'ta olduğu üzere, Suriye'de de Kürtlerin ayrı bir bölgesel yönetim olarak belirmesine karşı olmadığını göstermek istemesinden kaynaklanmış olabilir.

Financial Times, Ahmed Davutoğlu'nun Erbil'den sonra resmi güzergahında yer almayan Kerkük'e giderek Iraklı Türkmenlerle buluşmasını Barzani'ye bir tepki olarak değerlendirenler olduğunu yazıyor.

Gazete, 75 yıl aradan sonra Kerkük'e ilk kez Türkiye'den bu düzeyde bir ziyaretin gerçekleşmiş olduğunu vurguluyor. (BBC Türkçe)