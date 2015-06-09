Avrupa basınında Türkiye seçimleri



Fransız Le Monde gazetesi seçim sonuçlarını şöyle değerlendiriyor:

“Türk seçmen büyük bir bilgelikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otokrasiye kayışına dur demiş oldu. Bu hem Türkiye, hem de Avrupa için iyi bir haber. Yaşlı kıta Avrupa ile dönüşüm içindeki Ortadoğu arasındaki dengeler açısından Türkiye'nin sahip olduğu ağırlık önemli. Bu meclis seçimleri, AB'nin ortağı ve NATO üyesi 75 milyon nüfuslu ülke için umut dolu bir gelecek imkanı doğuruyor.”

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yayımlanan “de Volkskrant” gazetesi ise Türkiye'deki meclis seçimlerini ‘demokrasinin zaferi' olarak nitelendiriyor:

“Erdoğan mecliste mutlak çoğunluğa ulaşmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Anayasayı değiştirip tüm gücü Başkan'a, yani kendisine aktarabilecekti. Karşıtları ise bunun bir diktatörlüğün doğuşu anlamına geleceği görüşündeydi. Bu tür bir felaketin önlenmiş olması kayıtsız şartsız memnuniyet verici bir durum. Türklerin çoğunluğu, Erdoğan'ın kafasındaki güçlerin birleştirilmesi hedefini istemeyen partilere oy verdi. Bu, laik geleneğin hala canlı olduğunun bir işareti. Erdoğan'ın partisi AKP'nin dini karakteri, güçlü bir azınlıkta direniş uyandırıyor. Başkan'ın devleti ele geçirmesine karşı direnişin ise daha da güçlü olduğu görülüyor. Türkler Türk usulü bir Putin istemiyor. Ve bunun için iyi nedenleri var.”

İsviçre'nin Zürih kentinde yayımlanan NZZ (Neue Zürcher Zeitung) ise seçimleri ‘Erdoğan için acı bir yenilgi' olarak nitelendiriyor.

“Kendi koyduğu hedeflere göre ölçüldüğünde bu seçim sonuçları, bir kere daha sert, uzlaşmaya yanaşmayan, ateşli bir seçim kampanyası yürüten Erdoğan için acı bir yenilgidir. Peki şimdi Erdoğan'ın devleti yeniden şekillendirme projesi rafa mı kalktı? Partisinin yeni gerçeklikler karşısında ne yapacağı şimdilik tamamen belirsiz. Aşırı sağcı MHP ile bir koalisyon çoğu kişi için en olası çözüm görünüyor. MHP'nin Kürtlerle her tür müzakereye kapısını kapatması buna engel teşkil etmek zorunda değil. Sonuçta 90'lı yılların sonunda MHP koalisyon ortağı olarak hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'ın idam edilmemesine katkıda bulunmuştu.”

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan “Die Presse” gazetesinin yorumu ise şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi AKP kuruluşundan bu yana ilk kez meclisteki mutlak çoğunluğunu kaybetti ve artık demokratik oyun kurallarına uymak zorunda. Ya bir koalisyon içinde uzlaşma yolları arayacak ya da muhalefete gidecek. Şimdiden AKP saflarından erken seçim çağrıları geliyorsa bu sadece Erdoğan ve yanındakilerin seçim sonuçlarından ders çıkarmadıklarını gösterir. Türklerin artık demokrasi takım elbisesi içindeki mini diktatörlere tahammülü yok.”