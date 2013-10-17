Avrupa basını: Türkler Brezilya’ya gitmek istemedi

2014 Dünya Kupası şansını Hollanda’ya yenilerek kaybeden Türkiye, Avrupa medyasında geniş yer tuttu. Avrupalılar, Hollanda’nın ay yıldızlı ekibin hayallerini yıktığını ancak Türkiye’nin de Rio için yeterince ihtiraslı olmadığını dile getirdi.

Avrupa medyası, evinde önceki gece Hollanda’ya 2-0 kaybederek, 2014 Dünya Kupası’na katılım için play-off oynama hakkını yitiren Türkiye’nin yeterli arzuyu ortaya koymadığını yazdı.

Hürriyet’te yer alan haberde, Hollanda’nın üstün bir oyunla ay yıldızlı ekibe şans tanımadığını kaydedilirken, özellikle Robben’ın erken gelen golünün maçın kaderini değiştirdiği vurgulandı. Milli Takım’ın kazanmak zorunda olduğu bir maçta yeterli istek ve arzuyu ortaya koyamadığını dile getiren Avrupa medyası, Türkiye’nin rakibini baskı altına alamadığını belirtti. Medya, Hollandalı hoca van Gaal’in “Daha çok gol atmalıydık” sözlerine de yer verdi.

İşte Avrupa medyasındanTürkiye-Hollanda maçına dair bazı değerlendirmeleri:

Terim’in ikinci hayal kırıklığı

- Algemeen Dagblad (Hollanda)

Portakallar Türklerin Dünya Kupası hayallerini parçaladı.

- Voetbal İnternatıonal (Hollanda)

Robben ve Sneijder, Türklerin hayalini yıktı. Hollanda haklı bir galibiyet aldı.

- De Telegraaf (Hollanda)

Portakallar Türkleri susturdu

- La Gazetta dello Sport (İtalya)

Hollanda, Türkiye’ye acımadı. Fatih Terim, Galatasaray’dan ayrılmasının ardından bir hayalkırıklığı daha yaşadı.

- Marca (İspanya)

Türkiye evinde Hollanda’yı yenemedi. Portakallar Türkiye’ye şans tanımadı.

- Kicker (Almanya)

Portakallar, Türkleri kupanın dışına attı. Hollanda, Brezilya’ya gitmeyi garantilemesine rağmen dizginleri bırakmadan oynadı ve Türkiye’nin Dünya Kupası hayallerini bitirdi.

- ZDF(Almanya)

Türkler maçı kazanmak için yeterli istek ve arzuyu ortaya koyamadılar. Futbolcuları sahada çok heyecanlıydı.

Dengesiz baskı yaptık

Avrupa medyası A Milli Takım’ın Hollanda maçında yeterince arzulu olmadığını belirtirken Arda Turan, maç sonunda, istekli olduklarını ama dengesiz bir baskıyla oynamanın faturasını ödekiklerini dile getirmişti.

2014 Dünya Kupası’nda Hollanda’ya 2-0 yenilerek play-off şansını kaybeden Türkiye, bir kez daha Dünya Kupası’nı evinde televizyondan izlemeye mahkum oldu. Türkiye, 1930’dan beri düzenlenen Dünya Kupası finallerine üç kez katılma hakkı elde etti. Ancak, 1950’de Brezilya’nın evsahibi olduğu kupaya katılma hakkını elde etse de maddi olanaksızlıklardan ötürü gidemedi. İsviçre 1954 ile ilk kez Dünya Kupası’na giden milliler bu sevinci ikinci kez ancak 48 yıl sonra yaşadı. Ay yıldızlılar, Japonya ve Güney Kore’nin birlikte düzenlediği 2002 Dünya Kupası’nda boy gösterdi ve 3. olarak tarihi bir zafere imza attı.

Fakat milliler, 2006, 2010 ve 2014’e katılma hakkını bir türlü elde edemeyerek, 2002’deki büyük başarısını parlatamadı.

Portakal’ın seribaşı umudu ertelendi

- Dünya Kupası’na katılmayı çoktan garantilediği halde seribaşı olmak için Türkiye’yi yenmek isteyen ve bunu da başaran Hollanda, hayalkırıklığına uğradı.

Çünkü Portakallar, Uruguay Arjantin’i mağlup edince 2014 finallerindeki kura çekiminde seribaşı olma hakkını elde edemedi.

Uruguay’a takıldı

FIFA sıralamasında ilk 8 sırada olan ülkelerin seribaşı olacak olması Türkiye maçı Hollanda için önemli olmuştu. Bu maç öncesi sıralamada 9. olan Hollanda’nın Uruguay’ı geçmesi gerekiyordu. Ancak Latin Amerika temsilcisi Arjantin’i 3-2 yenip play-off oynama hakkı kazanınca Hollanda hayalkırıklığına uğradı. Ancak beklentileri sona ermiş değil. Uruguay, Ürdün’e elenirse Hollanda birinci torbaya girecek. Halihazırda İspanya, Arjantin, Almanya, İspanya, İtalya, Kolombiya, Belçika ve Brezilya seribaşı konumunda.