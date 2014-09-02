'Avrupa barışını tehdit ediyor'



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya'nın Polonya'yı işgalinin 75'incü yıldönümünde Polonya'da düzenlenen törene katıldı. Danzig kentindeki törende bir konuşma yapan Gauck, Rusya'nın Ukrayna krizindeki rolüne değindi.

Rusya'yı güç gösterisi konusunda uyaran Gacuk, Moskova yönetiminin Ukrayna krizindeki tutumuyla Avrupa'nın değerler düzeninden çıkmaya çalıştığını ve Avrupa barışını tehlikeye attığını kaydetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığı "yeni sınırlar ve yeni bir düzen getirmeye yönelik savaşçı bir anlaşmazlık" olarak tanımlayan Gauck, "Avrupa'nın istikrar ve barışının yeniden bir tehdit altında olduğu bir gerçektir" dedi.

Gauck, Rusya'nın Avrupa düzenine dâhil edilememesinden hayal kırıklığı duyduğunu kaydederek "Tolstoy ve Dostoyevski'nin ülkesi Rusya'nın, Avrupa'nın bir parçası olabileceğine inanmış olduklarını ve inanmak istediklerini" belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorovski de Rusya'nın ulusal etki alanını artırabilme hayali kurduğunu ve bu hayalle Avrupa barışını tehdit ettiğini kaydetti. Rusya'nın tutumuna cesurca ve kararlı şekilde karşı koyulması gerektiğini belirten Polonya Cumhurbaşkanı, Hitler'in 1930'lu yıllarda yükselişini kolaylaştıran 'yatıştırma politikasının' Rusya'ya karşı izlenmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Gauck ve Komorovski, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya - Polonya ilişkilerinde sağlanan barışın Avrupa için örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.

Almanya'nın Polonya işgali, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul ediliyor. İşgalin 75'inci yıldönümü kapsamında Polonya'nın birçok yerinde törenler düzenlendi.