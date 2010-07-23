Avrupa bankalarının 'stres' sonuçları bugün

T24- Mali piyasaların dikkati bu akşam Londra’da açıklanacak Avrupa bankalarının stres testi sonuçlarına çevrildi. Açıklama öncesinde birçok bankanın sınavı geçemeyeceği yolundaki spekülasyonlar, gerilimi artırıyor.



Piyasalara güven vermek için ABD örneğini izleyen AB, önde gelen 91 bankayı kapsayan stres testinin sonuçlarını bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklayacak.



Stres testine AB'de bankacılık varlıklarının yüzde 65'ini oluşturan, 14'ü Alman 91 banka dahil edildi.



Test senaryosu

Stres testinin senaryosunda, gelecek 2 yılda AB'deki büyüme tahmininden yüzde 3 sapılması, Mayıs 2010 öncesinde yaşandığı gibi bazı ülke tahvillerinin faizlerindeki hızlı yükselmeler ve finans piyasalarındaki muhtemel yeni şoklar dikkate alınacak.

Test sonuçları, Londra merkezli Avrupa Bankacılık Denetim Otoriteleri (CEBS) tarafından TSİ 19.00'da açıklanacak.

ABD, küresel finansal krizde devasa zararlar açıklayan ve kamu kaynaklarıyla kurtarılan bankalarından 19'unu geçen yıl geniş kapsamlı stres testine tabi tutmuş, Bank of America dahil başarısız not alan 10 bankanın 74,6 milyar dolarlık ek sermayeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine ard arda sermaye artırımına giden bankalar mali piyasalarda güvenin yeniden kazanılmasına yardımcı olmuştu.



Hangi bankalar testi geçemeyecek?

İspanyol El Pais gazetesi çok sayıda İspanyol bankasının stres testininin başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı. Gazetenin haberinde, zor duruma düşmesi muhtemel bankalar arasında ilgili kamu fonlarınca (FROB) desteklenen bankaların da yer aldığı kaydedildi.

Küresel finansal krizde Almanya'nın 100 milyar Euronun üzerinde para akıtarak kurtardığı Hypo Real Estate (HRW) ile birçok Yunan bankasının da testten geçer not alamayacağı iddia ediliyor.

Alman Bankalar Birliği Genel Müdürü Manfred Weber ise stres testi sonuçlarının piyasalara olumlu bir sinyal vereceğini söyledi. Gerek Avrupa gerekse Alman bankalarının testten beklenenden daha iyi sonuç alacağını vurgulayan Weber, “Krizden gereken dersleri alma konusunda doğru yoldayız” dedi.