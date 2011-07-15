-AVRUPA BANKALARINDAN STRES TESTİ LONDRA (A.A) - 15.07.2011 - Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), stres testi sonuçlarını açıkladı. Stres testi, Avro Birliğinin aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturan 21 ülkeden 90 bankaya uygulandı. Testte iki senaryo uygulandı. İlk senaryoda, makro ekonomik tahminler temel alındı. İkinci senaryoda ise 2011-2012 döneminde yaşanabilecek ekonomik bir şok senaryosu uygulandı. Bu kriz senaryosuna göre, Avro Bölgesi'nde gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bu yıl yüzde 0,5 daralacak, Avrupa Birliği borsaları yüzde 15'ten fazla değer kaybedecek, emlak piyasasında yine bir patlama yaşanacak. EBA stres testi sonuçlarına göre 90 bankadan, 8'i testte başarısız olurken, 16 banka sınırı zor geçti. Başarısız olan 8 bankadan 5'i İspanya, 2'si Yunanistan ve biri Avusturya bankası oldu. Uluslararası Finans Enstitüsü, EBA'nın stres testi sonuçlarını yayımlamasının piyasalarda kaygıyı şiddetlendirebileceğini belirtmişti. Stres testine en fazla 25 banka ile İspanya, 13 banka ile Almanya, 6 banka ile Yunanistan katıldı. Moody's, daha önce 25 bankanın testte başarısız olabileceğini açıklayınca, gazetelere AB'nin bir taslak raporu yansımıştı. Raporda, Avrupa ülkelerinin sermayelerini artıramamaları durumunda stres testinde başarısız olan bankaları destekleyeceği belirtilmişti. Stres testi sonuçlarının normalde haziranda açıklanması bekleniyordu. Geçen yıl yapılan stres testine Avrupa'dan 91 banka katılmıştı. Başarısız olan 7 bankadan 5'i İspanyol, 1'i Alman ve 1'i Yunanistan bankasıydı. 2010 yılında yapılan stres testi çok gevşek kriterleri nedeniyle eleştiri konusu oldu. Tüm İrlanda bankaları, testten geçtikten birkaç ay sonra Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kurtarılmak durumunda kaldı.