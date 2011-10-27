-Avrupa bankalarına sermaye artırma çağrısı LONDRA (A.A) - 27.10.2011 - Avrupa Bankacılık İdaresi (EBA), Avrupa Birliği'ndeki bankaların, Avro Bölgesi borç krizinden büyük zarar gören bankacılık sektörüne yatırımcı güvenini yeniden sağlamak için Haziran 2012 sonuna kadar sermayelerini 106 milyar avro (146 milyar dolar) artırması gerektiğini bildirdi. EBA'nın yayımladığı rapora göre, Yunanistan bankaları 30 milyar avro ek sermayeye ihtiyaç duyacak. Yunanistan'ı ise 26 milyar avro sermaye artırımı ihtiyacıyla İspanya bankaları ve 14,8 milyar avro ile İtalyan bankaları izliyor. İspanya ve İtalya bankalarının ek sermaye ihtiyacı piyasa uzmanlarının beklentilerden fazla çıkarken, AB'de diğer ülkelerin bankalarının sermaye ihtiyaçlarının ise uzmanların tahminleri doğrultusunda olduğu belirtildi. EBA, hangi bankaların sermaye artırması gerektiğine ilişkin bilgi vermezken, ek sermayeye ihtiyaç duyacak büyük bankaların muhtemelen İspanya'da Bank Sandanter ve BBVA'nın yanı sıra Bankia, İtalya'da UniCredit ve Almanya'da Deutsche Bank olabileceği kaydedildi. Fransa Merkez Bankasına göre ise, Fransız bankalarından BPCE'nin 3,4 milyar avro, Societe Generale'ın 3,3 milyar avro ve BNP Paribas'ın 2,1 milyar avro sermaye ihtiyacı bulunuyor. Fransa'nın diğer büyük bankası Credit Agricole'un ise sermaye ihtiyacı olmadığı bildirildi. Sermaye artırımının bankaların, yeterli sermaye seviyesine sahip olmayı sürdürürken bir dizi şoka karşı direnmesine olanak yaratacağını bildiren EBA, 106 milyar avroluk rakamın ilk ve gösterge niteliğinde bir rakam olduğunu, nihai rakamın gelecek ay açıklanacağını kaydetti. Sermaye açıklarıyla ilgili nihai rakamları gelecek ay EBA'ya verecek bankaların, Haziran 2012'ye kadar sermaye açıklarını nasıl tamamlayacaklarına ilişkin yıl sonuna kadar bankacılık denetleme kurullarına bilgi vermeleri gerekiyor. EBA, Temmuz ayında 90 bankaya stres testi uygulamış ve testi geçemeyen 7 bankanın 2,5 milyar avro sermayeye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi bankalarının 200 milyar avroya ihtiyacı olabileceğini tahmin etmişti.