Avrupa Bankaları stres testleri sonuçları, beklenenden iyi geldi

T24- Avrupa’da piyasalara güven vermek için önde gelen 91 bankaya uygulanan stres testlerinin sonuçlarına göre, 7 banka testi geçemedi ve toplam sermaye açığının 3,5 milyar euro olduğu açıklandı. Geçemeyen 7 bankanın, 5’i İspanyol Bankası (Cajasur, Diada, Banka Civica, Unnim, Espiga, ), 1’i Alman Bankası (Hypo Real Estate) iken, 1 tane de Yunan Bankası, Atebank (Yunan Ziraat Bankası) olduğu açıklandı. Bankaların testi geçmesi için eşik oran “zor test koşulları altında” %6 Tier 1 oranı olarak belirlendi...

· Almanya’dan toplamda 14 Alman Bankası, stres testlerine tabi tutuldu. Testi geçememesine kesin gözüyle bakılan Hypo Real Estate (HRE), %4,7 Tier 1 oranı ile %6 eşiğinin altında kalarak testi geçemedi. Hatırlandığı üzere HRE, 128 milyar dolar devlet yardımı almıştı. En zor durumlarda Alman Bankaları ortalama %8,2 Tier 1 oranıyla testi geçti.

· İspanyol Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre, toplam 5 İspanyol Bankası stres testini geçemedi ve tasarruf bankalarının toplam sermaye ihtiyacının 1,835 milyar euro olduğu belirlendi.



· Diada, %3,9 Tier 1 oranıyla testi geçemedi ve en kötü senaryoda 1,032 milyar euro açıkla testi geçemedi.



· Unimm Bank, test neticesinde %4,5 Tier 1 oranı ve 270 milyon euro sermaye ihtiyacı ile testi geçemedi.

· Cajasur, %4,3 Tier 1 oranı ve 208 milyon euro sermaye ihtiyacı ile testi geçemedi.





· Banka Civica, %4,7 Tier 1 oranı ve 406 milyon euro sermaye ihtiyacı ile testi geçemedi.

· Espiga, %5,6 Tier 1 oranı ve 127 milyon euro sermaye ihtiyacı ile testi geçemedi.

· Testi geçemeyen tek Yunan bankası ATEbank, testten %4,36 Tier 1 oranı sonucunu aldı ve 242,6 milyon euro sermayeye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

· Teste katılan iki İrlanda Bankası, Bank of Ireland ve Allied Irish Bank’ın test sonucunda ek sermayeye ihtiyacı olmadığı ve testi geçtikleri belirtildi.

· Portekiz Merkez Bankası’nın açıklamalarında, stres testini alan Portekiz Bankaları’nın (Millenium, Banco BPI, Espirito Santo Bankası ve Caixa Geral de Depositos ) piyasalarda oluşabilecek en zor koşullarda testi geçtiği ifade edildi. Portekiz Bankaları’nın toplamda %74 oranında varlığı böylece test edilmiş oldu.

· Fransa’nın en iyi dört bankasına (BNP Paribas, Societe General, Credit Agricole ve BPCE) uygulanan test sonrasında en kötü senaryoda test edilmeleri neticesinde ortalama % 9,3 Tier 1 oranı ile Fransız bankaları testi geçmiş oldular.

· Belçika Bankası Dexia, testi %10,6 Tier 1 oranı ile geçti ve yedek sermayesinin 7,4 milyar euro olduğu belirlendi.

· İsveç’ten Nordea, SEB, Handelsbanken ve Swedbank stres testlerini en zor koşullar altında geçmiş oldu ve bu bankaların ek sermayeye ihtiyacı olmadığı sonucu çıktı.

· Öte yandan testi geçemeyen bankalar haricinde en zayıf Tier 1 oranlarını %6,2 ile Monte Paschi, %6,3 ile Nova Ljublanska Banka (NLB) ve %6,5 ile İrlanda Bankası Allied Irish almış oldu.



Sonuç/Özet:



Sonuçların beklenenden iyi gelmesi sonucunda stres testlerinin inandırıcılığı ve zorluğu piyasalar tarafından sorgulandı. Euro, dolar karşısında değer kaybına devam etti.



Test ile ilgili dar bir yaklaşım kullanılarak bankaların tüm bilançolarını incelemek yerine sadece ülke borç krizinin nasıl bir etki yaptığına odaklanılması eleştirilen noktalardan oldu. Bir başka nokta ise değerlendirmelerde bankaların sadece işlem yaptığı devlet tahvillerindeki potansiyel kayıplarının dikkate alındığı ve vadesine kadar tutulacak kısımların dikkate alınmadığı konusuydu. Sonuç olarak testler, bankaların elinde bulunan devlet tahvillerinin çoğunu dışarıda bırakmış oldu.



Testin genel itibariyle piyasaları rahatlatmak için yapıldığı ve şeffaflık konusunda hala ciddi sıkıntıların olduğu ortaya çıkmış oldu.