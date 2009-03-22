Avrupa, Aslan'a yaramadı

Turkcell Süper Lig'de evinde Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, Avrupa kupası maçlarının ardından yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha eklemiş oldu ve bu maçlar sonrası puan kaybı 19'a ulaştı.



Bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi elemeleri ile UEFA Kupası'nda toplam 12 karşılaşma yapan sarı-kırmızılı takım, bu mücadelelerin ardından yaptığı lig maçlarının 7'sinde puan yitirmekten kurtulamadı ve 2 beraberlik ile 5 yenilgi aldı.



Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi eleme turunda Steaua Bükreş'e elenmesinin ardından ligde Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak ilk puan kayıplarını yaşarken, UEFA Kupası'na dönmesinin ardından da Avrupa kupası maçları sonrası başarısız grafiğini sürdürdü.



UEFA Kupası 1. turunda Bellinzona ile yapılan rövanş maçı sonrası Bursaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, gruplardaki Pire Olympiakos maçının ardından Eskişehirspor'a 4-2, Benfica maçının ardından da Fenerbahçe'ye 4-1'lik skorlarla farklı yenildi.



Sarı-kırmızılılar, Girondins De Bordeaux ile yapılan UEFA Kupası 3. tur ilk maçı sonrası ligdeki en gollü yenilgisini 5-2'lik sonuçla Kocaelispor'dan aldı. Hamburg SV ile yapılan UEFA Kupası 4. tur ilk maçı sonrası Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Avrupa maçları sonrası yine puan kaybıyla lige döndü.



Kadrosundaki sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle bu sezon önemli sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Avrupa kupası maçlarının ardından yaptığı lig maçlarında, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan 19 puan yitirdi.



Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerinde Setaua Bükreş ve UEFA Kupası 1. turunda Bellinzona ile yaptığı ilk maçlar, UEFA Kupası 2. grubunda Metalist Harkov ve Hertha BSC Berlin, 3. turda ise Girondins De Bordeaux ile yaptığı rövanş karşılaşmalarının ardından ise Turkcell Süper Lig maçlarını kazanmasını bildi.



Galatasaray, son olarak da Hamburg SV maçı sonrasında Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek kayıplarını sürdürdü.

