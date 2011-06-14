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Dünya

Avrupa anayasa için sinyal bekliyor!

Türkiye'deki seçim sonuçlarını ntvmsnbc'ye değerlendiren Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, yeni anayasa çalışmalarında, istenirse yardımcı olmaya hazır olduklarını s&o

14 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye'deki seçim sonuçlarını ntvmsnbc'ye değerlendiren  Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, yeni anayasa çalışmalarında, istenirse yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. 

12 Eylül seçimlerinde ortaya çıkan tablo Avrupa’da yakından takip ediliyor. Seçim sonuçlarıyla yakından ilgilenen kurumların başında da, Türkiye’nin de üye olduğu Avrupa Konseyi geliyor. Konseyin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, seçim sonuçlarını ntvmsnbc'ye değerlendirdi. 


KAYHAN KARACA: 12 Haziran seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

THORBJORN JAGLAND : Bu etkileyici seçim sonucundan ötürü Başbakan Erdoğan ve partisini kutlamak isterim. Başbakan Erdoğan'ın Avrupa'da önemli rol oynamaya ve Türkiye'nin de Avrupa Konseyi'nin önemli üyelerinden biri olmaya devam edeceğine inanıyorum. Başbakan Erdoğan'ın yeni Anayasa sürecinin herkesi kapsayacak şekilde ve parlamentodaki partilerle diyalog halinde gerçekleşeceğini söylediğini de not ettim ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Biz Avrupa Konseyi olarak, eğer gerekiyorsa, Venedik Komisyonu aracılığıyla tavsiyelerde bulunmaya hazırız. 

KAYHAN KARACA: Bu Türk hükümetine yönelik bir davet mi? 

THORBJORN JAGLAND: Evet. Bizler Türk hükümetiyle beraber çok iyi çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Eğer bu süreçte tavsiyelerimize ihtiyaç duyarlarsa elbette buna da hazırız. 


‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AVRUPALI AKTÖR’ 

KAYHAN KARACA : Başbakan Erdoğan'ı artık iyi tanıyorsunuz. Bundan sonra Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'yle ilişkileri nasıl olabilir?

THORBJORN JAGLAND: Umarım daha da iyi olur, eğer mümkünse, zira zaten çok iyi. Türkiye kısa bir süre önce başarılı bir Avrupa Konseyi dönem başkanlığı geçirdi. Türkiye, Avrupa kıtasında ve Avrupa'nın Akdeniz'deki komşularıyla ilişkilerinde çok önemli bir ülke. Yani, Avrupa Konseyi için önemli bir ülke olduğu kadar önemli bir Avrupalı aktör. 


İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ 

KAYHAN KARACA: Yakında Türkiye'ye ifade özgürlüğü konusunda özel bir temsilci göndereceksiniz. Bu temsilcinin görevi ne olacak?


THORBJORN JAGLAND: İsviçreli büyükelçi Daniel Stouttman'ı özel temsilci olarak atadım. Kendisi çok yakında Türkiye'yi ziyaret edecek. İfade özgürlüğü konusunda bana rapor hazırlayacak. Rapor sonrasında da yapılabilecekleri Türk otoriteleriyle görüşmeye başlayacağız. Süreç başlamış durumda. İfade özgürlüğündeki durumu elimizden geldiğince ayrıntısıyla ele almaya çalışacak ve Türk otoriteleriyle beraber nasıl düzeltilebileceğine bakacağız.



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