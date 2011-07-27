-AVRUPA AĞUSTOSTA TOPBAŞI YAPIYOR ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Avrupa'nın önde gelen 7 futbol liginde mücadeleler Ağustos ayında başlayacak. Sezona en erken, 5 Ağustos'ta yapılacak maçlarla Almanya ve Hollanda girecek. Futbol coşkusu, 20 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Almanya sezona, son şampiyon Borussia Dortmund'un 5 Ağustos Cuma günü Hamburg ile evinde oynayacağı maçla merhaba derken Hollanda ligi ise aynı tarihte yapılacak Excelsior-Feyenoord maçıyla start alacak. -PREMIER LEAGUE HEYECANI 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR- Futbolun beşiği İngiltere'de Premier League, 13 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 7 maçla başlayacak. 20 takımlı ligde maçlar ağırlıklı olarak cumartesi, pazar ve genelde tek maç olmak üzere pazartesi günleri oynanacak. Programın yoğun olduğu dönemlerde hafta aralarında da maç yapılacak. Lig, 13 Mayıs Pazar günü yapılacak maçlarla sona erecek. Fikstüre göre son şampiyon Manchester United, lig mücadelesine 13 Ağustos'ta West Bromwich Albion ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak. Manchester ekibi, bir hafta sonra Tottenham'ı ağırlayacak ve daha sonra yine evinde Arsenal ile karşılaşacak. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Chelsea ise 2011-2012 sezonundaki ilk maçında, Stoke City ile karşı karşıya gelecek. Liverpool Sunderland'i konuk ederken, Swansea, ilk Premier League maçında Manchester City ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Fikstüre göre ilk 3 haftada en zorlu maçları Arsenal oynayacak. İlk hafta Newcastle'a konuk olacak olan Arsenal, bir sonraki hafta Liverpool ile evinde, 3. hafta ise Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan Manchester United ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek mücadele, 17 Eylül'de Manchester'da oynanacak. Manchester United, Liverpool ile 15 Ekim'de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk Manchester derbisi ise 22 Ekim'de Old Trafford'da yapılacak. Chelsea ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek Londra derbisi ise 27 Ekim'de oynanacak. Geçen sezon ligdeki ilk 3 sırayı paylaşan Manchester United, Chelsea ve Manchester City, bu yıl İngiltere'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. 4. olan Arsenal ise bu turnuvada ön eleme maçı oynayacak. İngiltere'yi UEFA Avrupa Ligi'nde ise Tottenham ile Birmingham doğrudan temsil edecek. Fulham ile Stoke City ise bu turnuvada ön eleme maçı yapacak. -LA LIGA'DA İLK ''EL CLASICO'' 11 ARALIK'TA- İspanya'da ise futbol coşkusu 21 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Mayıs'ta oynanacak maçlarla son bulacak. 20 takımlı ligde maçlar ağırlıklı olarak haftanın son günleri oynanacak, programın yoğunluğuna göre nadiren de olsa hafta içi maçları yapılacak. Son şampiyon Barcelona, 2011-2012 sezonundaki ilk maçına Malaga deplasmanında çıkacak. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Real Madrid ise evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği ilk El Clasico maçı ise 11 Aralık'ta Real Madrid'de yapılacak. Takımlar, bu maçın rövanşını 35. haftada, 29 Nisan Pazar günü oynayacak. Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki ilk Madrid derbisi ise 27 Kasım'da Santiago Bernabeu'da yapılacak. İspanya'yı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Real Madrid ve Valencia temsil edecek. Villareal, gruplara kalabilmek için eleme maçı oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne ise Athletic Bilbao ile Sevilla doğrudan katılacak. Atletico Madrid ise bu turnuvada ön eleme maçı yapacak. -ALMANYA, SEZONU SON ŞAMPİYONUN MAÇIYLA AÇACAK- Almanya'da sezon, son şampiyon Borussia Dortmund'un 5 Ağustos Cuma günü Hamburg ile evinde oynayacağı maçla başlayacak. İlk hafta cuma günü 1, cumartesi günü 6 ve pazar günü 2 maç yapılacak. 18 takımlı ligde maçlar cumartesi günü ağırlıklı olmak üzere haftanın son 3 günü yapılacak. Bayern Münih, 2011-2012 sezonundaki ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü Borussia M'gladbach ile evinde oynayacak. Bayern Münih ile son şampiyonu karşı karşıya getirecek ilk maç ise 19 Kasım'da Münih'te yapılacak. İki takım, 10 Nisan'da rövanş için Dortmund'da buluşacak. Lig, 5 Mayıs'ta yapılacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Bayern Münih ise Almanya'yı temsil edecek 3. takım olmak için ön eleme maçı oynayacak. Hannover ve Schalke, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak. FSV Mainz ise bu turnuvada ön eleme maçı yapacak. -LIGUE 1'İN SON ŞAMPİYONU LILLE, SEZONA NANCY'DE MERHABA DİYECEK- Ligue 1'de sezon, 6 Ağustos Cumartesi günü oynanacak 8 maçla start alacak ve 20 Mayıs'ta oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Son şampiyon Lille, 20 takımın mücadele edeceği ligin ilk haftasında AS Nancy'e konuk olacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Marsilya ise evinde Sochaux'yu ağırlayacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan Lille ile Marsilya arasındaki ilk maç ise ligin 4. haftasında, 27 Ağustos cumartesi günü Lille'de oynanacak. Lille ile Marsilya, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lyon ise, Avrupa'nın kulüp bazındaki bu en büyük organizasyonunda ön eleme maçı oynayacak. Fransa'yı UEFA Avrupa Ligi'nde Paris Saint Germain ve Sochaux temsil edecek. Stade Rennes bu turnuvada ön eleme maçı yapacak. -EREDIVISIE 5 AĞUSTOS'TA START ALIYOR- Hollanda birinci futbol ligi Eredivisie, 2011-2012 sezonuna, 5 Ağustos'ta yapılacak maçlarla merhaba diyecek. 18 takımlı ligde maçlar ağırlıklı olarak cumartesi ve pazar günleri oynanacak, genellikle tek karşılaşma olmak üzere cuma günleri de maç yapılacak. İlk maç 5 Ağustos Cuma günü Excelsior ile Feyenoord arasında oynanacak. Son şampiyon Ajax, sezonu iki gün sonra De Graafschap ile deplasmanda yapacağı maçla açacak. Bir önceki sezon şampiyon olan ve geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Twente ise aynı gün NAC'a konuk olacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki takım arasındaki maç ise ligin 7. haftasında, 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Hollanda'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax doğrudan temsil edecek. Twente ise gruplara kalmak için ön eleme maçı yapacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak ise doğrudan katılacak tek takım PSV. AZ Alkmaar ve Den Haag, bu turnuvada ön eleme maçı oynayacak. -PORTEKİZ ŞAMPİYONU PORTO, İLK MAÇINI GUIMARAES İLE OYNAYACAK- Partekiz birinci futbol liginde 2011-2012 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Mayıs'ta sona erecek. 16 takımlı ligin son şampiyonu olan ve bu yıla da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Porto, ilk maçını Guimaraes ile deplasmanda oynayacak. Porto gibi ilk haftayı deplasmanda geçirecek olan Benfica Gil Vicente'ye konuk olacak, Sporting Lizbon ise evinde Olhanense'yi ağırlayacak. Ligdeki ilk önemli buluşma, sezonun 6. haftasında, 25 Eylül Pazar günü Porto ile Benfica arasında olacak. Porto, 8 Ocak'ta Sporting Lizbon'a konuk olacak. Benfica ile Sporting Lizbon arasındaki maç ise 27 Kasım'da oynanacak. Porto, ülkesini Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan temsil edecek tek takım. Benfica, bu turnuvada ön eleme maçı oynayacak. Braga ile Sporting Lizbon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak, Nacional burada ön eleme maçı yapacak. -İTALYA, SEZONA AY SONUNDA GİRECEK- Lig fikstürü henüz belirlenmeyen İtalya'da ise sezon, bir değişiklik yapılmaması halinde 28 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Mayıs'ta oynanacak son hafta maçlarıyla tamamlanacak. İtalya'yı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde İnter, Milan ve Napoli doğrudan temsil edecek. Udinese ise gruplara kalmak için ön eleme maçı yapacak. UEFA Avrupa Ligi'ne ise Lazio ile Roma katılacak. Palermo ön eleme maçı oynayacak.