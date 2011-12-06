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Dünya

Avrupa Adalet Divanı'ndan "göçmen" kararı PARİS (A.A)

06 Aralık 2011 15:40

-Avrupa Adalet Divanı'ndan "göçmen" kararı PARİS (A.A) - 06.12.2011 - Avrupa Adalet Divanı, ''bir göçmenin sadece oturma izni olmaması gerekçe gösterilerek cezaevine atılamayacağına'' hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, bununla birlikte devletlerin, oturma izni olmayan kaçak göçmenleri sınır dışı edilene kadar alıkoyma merkezlerinde tutabileceğini bildirdi. Fransa aleyhine açılan bir davayı değerlendiren mahkeme, oturma izni olmayan göçmen aleyhinde sadece bu suç yüzünden ayrıca mahkumiyet kararı verilemeyeceğine hükmetti. Söz konusu davada, oturma izni olmayan bir Ermeni vatandaşı, 2008 yılında gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmeyi reddetmesinin ardından çıkartıldığı mahkemede, 1.5 yıl hapis ve 3.750 avro para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararında, oturma izni olmayan göçmenin alıkoyma merkezlerinde tutulduktan sonra, gönüllü olarak ülkesine dönmesi veya zor kullanılarak ülkesine sınır dışı edilmesinin meşru olduğunu, ancak bu süreç içerisinde mahkum olarak cezaevine atılamayacağı yorumunu yaptı.

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