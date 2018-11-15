Avrupa Adalet Divanı: PKK haksız yere terör örgütü listesine alındı!

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Fulya Canşen

Avrupa Adalet Divanı 2014 ve 2017 yılları arasında PKK’nın haksız yere terör örgütleri listesine alındığına hükmetti. Ancak bu hüküm, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması yönünde hazırlanan kararı etkilemeyecek.

Der Spiegel'in haberine göre Lüksemburg’ta bulunan mahkeme, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin aldığı kararın, usul hatası yüzünden hükümsüz olduğunu açıkladı.

Mahkemeye göre, AB Konseyi, PKK’yı neden terör listesine aldığını gerekli yönetmelik ve kararlarda yeterince gerekçelendiremiyor.

Ancak Adalet Divanı'nın bu hükmü, PKK’nın terör listesinden çıkarılması yönünde hazırlanan kararı somut olarak etkilemeyecek.

Avrupa Birliği Konseyi yayınladığı tüzükleri ile PKK'nın terör örgütü olduğunu duyurmuş ve Birleşmiş Milletler Terör ile Mücadele kararları gereğince kaynaklarının kısıtlanması ve faaliyetlerinin durdurulması için önlem alınmasını istemişti.

PKK için, terör örgütleri listesine 2002’deki girişi önemli. Bu durum, Avrupa Birliği’ndeki hesapların ve diğer malvarlıkların dondurulmasıyla sonuçlanmıştı. PKK yöneticilerinden Duran Kalkan ve Murat Karayılan, AB Konseyi’ne 2014 yılında dava açmıştı.