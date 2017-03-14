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Avrupa Adalet Divanı: İşverenler çalışanlarına başörtüsü yasağı getirebilir

Kararda görünür dini semboller kullanılmasının yasaklanabileceğine de karar verildi

14 Mart 2017 15:18

Avrupa Birliği'nin üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı (ECJ), kadınların çalışırken başörtüsü takıp takmamasına dair verdiği ilk kararda, işverenlerin gözle görülebilir dini semboller giyilmesini yasaklayabileceği kararını verdi.

Reuters'ın haberine göre, Avrupa Adalet Divanı, Fransa ve Belçika'da iki kadının başörtülerini çıkarmayı reddetmelerinin ardından işten çıkarılmaları üzerine açtıkları dava sonucu ortak karar verdi. 

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün giyilmesini yasaklayan bir iç kural, direkt olarak ayrımcılık anlamına gelmez" denildi.

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Avrupa Birliğiyüksek mahkemebaşörtüsü yasağı

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