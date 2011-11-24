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Dünya

Avrupa Adalet Divanı: İnternet filtresi insan haklarını çiğniyor

Avrupa Adalet Divanı, bir internet servis sağlayıcısına filtre sistemi oluşturma ve elektronik haberleşmeyi engelleme talimatı vermenin, AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Avrupa Adalet Divanı, bir internet servis sağlayıcısına filtre sistemi oluşturma ve elektronik haberleşmeyi engelleme talimatı vermenin, AB hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.


Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB mahkemesinden yapılan açıklamada, filtre uygulamasının Avrupa vatandaşlarının temel haklarına zarar verdiği kararına varıldığı belirtilirken, bu karar internete genel filtre uygulanmasından yana olanlar için ciddi bir darbe olarak nitelendirildi.


Mahkeme, bu kararını, Belçika Besteciler Derneği (Sabam) ile internet servis sağlayıcısı Scarlet Extended arasındaki anlaşmazlık üzerine verdi.


Sabam'ın, 2004'te Scarlet şirketi abonesi internet kullanıcılarının, repertuvarındaki eserleri, izinsiz ve telif haklarını ödemeden internet üzerinden indirdikleri gerekçesiyle açtığı davada, bir Belçika mahkemesi Scarlet şirketine Sabam'ın repertuvarındaki müzik eserlerinin müşterileri tarafından elektronik dosya olarak gönderilmesi veya alınmasını imkansız kılarak telif haklarına zarar verilmesinin sonlandırılmasını istedi.


Bunun ardından Scarlet'in kararı temyize götürmesi üzerine, Brüksel temyiz mahkemesi, Adalet Divanı'ndan Avrupa Birliği hukukunun, üye devletlerin hakimlerinin, bir internet servis sağlayıcısına, illegal dosyaların indirilmesini tespit etmek amacıyla, genel biçimde tedbir olarak ve zaman içinde sınırsız bir elektronik iletişim filtre sistemi uygulamasına izin verip vermediğini bildirmesini istedi.


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