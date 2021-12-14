Avrupa Adalet Divanı eşcinsel ailelerin tüm AB üyesi ülkelerde tanınmasına hükmetti

"Gökkuşağı ailelerin haklarını eşit şekilde kullandığını görmek istiyoruz"

Sara'nın davasını LGBT+ hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu ILGA-Europe Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı.

Euronews'in haberine göre mahkeme kararıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ILGA-Europe dava ekibinin başındaki Arpi Avetisyan kararın bir AB üyesindeki ebeveynlik hakkının ulusal kimlik gerekçesiyle gözardı edilemeyeceği konusunda uzun zamandır beklendiği şekilde bir açıklık getirdiğini belirtti.

Avetisyan "Bu karar AB'nin gerçek bir eşitlik birliği olduğunun ifadesi ve gökkuşağı ailelerinin serbest dolaşım ve diğer temel haklarını herkes gibi eşit şekilde kullandığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kararın derhal uygulanması yalnızca bebek Sara ve ailesi için değil, AB çapında benzer zorluklar yaşayan bütün aileler için önemli" dedi.

Emsal davanın ayrıntıları

Bulgar Kalina Ivanova ve Cebelitarık doğumlu İngiliz vatandaşı Jane Jones, 2019 İspanya doğumlu Sara'nın bu ülkede düzenlenen doğum belgesinde bebeğin anneleri olarak kayda geçti.

Ancak ebeveynlerin İspanyol vatandaşı olmaması sebebiyle bebeğin İspanyol vatandaşı olarak kayda girmesi mümkün olmadı. İngiliz yasaları gereğince Cebelitarık doğumlu bebek İngiliz vatandaşı olarak da kaydedilemedi.

Bunun üzerine Ivanova Bulgar makamlarından bebeğin bu ülke vatandaşı olarak kaydedilmesi için başvuruda bulundu. Ancak eşcinsel evlilikleri ve birliktelikleri yasal kabul etmeyen Bulgaristan bu başvuruyu reddetti.

Kimlik, pasaport ve diğer resmi belgesi düzenlenemeyen ve vatansız kalma riski ile karşı karşıya kalan bebek Sara'nın eğitimi, sağlık ve sosyal güvenlik hakları tehlikeye girdi.