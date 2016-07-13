Avrupa Adalet Divanı: Başörtülü kadın ayrımcılığa uğradı

Avrupa Adalet Divanı çalışırken başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle işine son verilen Müslüman Fransız kadın çalışanın ayrımcılığa uğradığı yönünde görüş açıkladı.

Lüksemburg'daki mahkeme, geçen ay da Belçikalı bir Müslüman kadın çalışanın açtığı dava üzerine, işyerinin "dini ve ideolojik tarafsızlık gereği" kadın çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulayabileceği görüşünü açıklamıştı.

Benzer bir dava Fransa'da gündeme geldi. Micropole adlı bilişim danışmanlık şirketinde tasarım mühendisi olarak görev yapan Esma Bougnaoui, ziyarete gittiği müşterilerden birisi tarafından şikâyet edildi.

Çalıştığı şirket Boughani'den müşteriye bir dahaki gidişinde başörtüsünü çıkarmasını istedi.

Müslüman kadın çalışan, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Micropole, 2009 yılında Esma Bougnaoi'nin işine son verdi.

Bunun üzerine kadın çalışan, "dinsel ayrımcılık" suçlamasıyla şirket aleyhine dava açtı. Fransız Mahkemesi'nin aleyhte karar vermesi üzerine temyiz süreci başladı.

Fransız Temyiz Mahkemesi, nihai karar için dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi. AB Mahkemesi'nin aldığı kararlar tavsiye niteliğinde.

Ancak bu kararlar, bütün AB üyesi ülkelerin mahkemeleri tarafından dikkate alınıyor.

"Doğrudan ayrımcılık"

Avrupa Adalet Divanı'ndan Eleanor Sharpston da, işten çıkarma kararını "doğrudan ayrımcılık" olarak görüyor ve başörtüsünün, çalışanın görevini aksatacak ve performansını etkileyecek bir unsur olmadığını savunuyor.

Adalet Divanı yetkilisi, çalışanların müşterileri ile ilişki kurarken, dini kıyafet giymelerinin yasaklandığı iddialarını reddediyor. Bunun, bireysel hak ve özgürlükleri korumanın, demokratik toplum olmanın gereklerinden biri olduğunu savunuyor.

Avrupa Adalet Divanı'nın, bu konudaki görüşünü önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Belçika'da başörtüsünü çıkarmayı reddettiği gerekçesiyle işten çıkarılan Samira Achibata'nın açtığı dava üzerine, AB Mahkemesi, kadın çalışan aleyhine görüş bildirmişti.

Avrupa Adalet Divanı, bir işyerinin dini ya da politik sembollerin açıkça kullanılmaması konusunda aldığı bir kuralı varsa, buna uyulması gerektiğine işaret edilmişti.

Kararda, işyerinin siyasi ve dini konularda tarafsız kalmak amacıyla, kadın çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulayabileceği belirtilmiş, bunun ayrımcılık olmadığı vurgulanmıştı.