'Avrupa açısından önemli bir uzlaşma'



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Minsk zirvesinde elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Kapsamlı bir siyasi mutabakata varıldığına dikkat çeken Hollande, "Uzlaşma Avrupa açısından da önem taşıyor; Fransa ile Almanya'nın barış için birlikte neler yapabileceğinin bir örneği" dedi.

Uzlaşmanın tüm hedefleri içermediğini kabul eden Hollande, "Temas Grubu ve ayrılıkçılar tarafından imzalanan belge birçok noktayı içeriyor" dedi.

Kremlin tarafından açıklanan ve Almanya'nın da doğruladığı uzlaşmaya göre ateşkes 15 Şubat'ta geceyarısından itibaren yürürlüğe girecek. Tarafların ağır silahların çekilmesi konusunda da uzlaşmaya vardığı belirtiliyor.