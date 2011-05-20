Avrupa, 15 yılda 237 iade istemini reddetti

T24 - Avrupa'ya yönelik "terör isyanı"nın gerekçelerinden biri "iade krizi". 15 yılda 237 ismin AB ülkelerinden iadesi istendi, hiçbiri kabul edilmedi.







Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'nda yaptığı, "Hâlâ terör örgütüne destek sağlayan ülkeler var" sözleri ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in Usame Bin Ladin'in öldürülmesini değerlendirirken, PKK konusunda da aynı duyarlılığın gösterilmediğinden yakınmasının altındaki gerekçelerden birinin "iade edilmeyen teröristler" olduğu belirtildi. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre, son 15 yılda başta PKK ve Hizbullah olmak üzere çeşitli illegal terör örgütü üye ve yöneticisi konumunda bulunan 237 kişi hakkında iade talepnamesi düzenlenip Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.



Tek bir iade bile olmadı

Ancak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve en tehlikeli teröristler sıralamasında bile yer alan PKK ve Hizbullah'ın bazı yöneticilerinin tüm delillere rağmen Avrupa Birliği'ne üye birçok ülke tarafından iade edilmedikleri, kendi ülkelerinde kısa bir tutukluluğun ardından ya serbest bırakıldıkları ya da başka bir ülkeye sınır dışı edildikleri belirtildi. İade talepnamesiyle birlikte, iadesi istenen suçlular için delil dosyası da oluşturup ilgili ülkeye gönderen Türkiye'nin, bugüne kadar hiçbir iade talebinin kabul görmediği ifade edildi.



Avrupa'da dolaşıyorlar

Diyarbakır 4, 5 ve 6. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle gıyabi tutuklu olarak yargılanan PKK'nın önde gelen isimlerinin dönem dönem AB ülkelerine giriş- çıkış yaptıkları kaydedildi. Türkiye'de yargılanan, AB ülkelerinden iadeleri talep edilen Ali Haydar Kaytan, Nuriye Kesbir, Abdurrahman Çadırcı, Rıza Altun, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Nizamettin Toğuç başta olmak üzere çok sayıda PKK'lının, AB ülkelerinde dolaştığı Türk istihbarat raporlarına da yansıdığı vurgulandı. Ancak bu isimlerin yakalanıp iadesi istendiğinde, "İkna edici delil bulunamadığı" gerekçesiyle taleplerin geri çevrildiği bildirildi.



Yakalanıp bırakıldılar

Sabri Ok: Diyarbakır'daki KCK Ana Davası'nın 1 numaralı sanığı. Gıyabi tutuklama kararı var.

Muzaffer Ayata: PKK'nın Avrupa'daki mali işlerinden sorumlu olduğu belirtiliyor. Almanya'da "PKK adına haraç toplamaktan" tutuklandı. Ancak "Yeterli kanıt yok. Kürt siyasetçisidir" denilerek serbest bırakıldı, iade talebi geri çevrildi.

Enver Aydar: Zübeyir Aydar'ın kardeşi Resul kod adlı Enver Aydar Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandı ancak iade talebi reddedildi.

Sait Çürükkaya: Almanya'nın Hamburg kentinde yakalandı. Savcılık kayıtlarında "ölüm makinesi" olarak geçiyor. 1993-99 yıllarında, 97 eylemde 37 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.

Nedim Seven-Rıza Altun: Türkiye'nin Fransa'dan iadesini istediği bu iki isim için Fransa üst düzey polis ve savcılarından oluşan bir heyet Diyarbakır'a gelerek haklarında bilgi aldı. İade istemleri reddedilerek her ikisi de serbest bırakıldı.

Zübeyir Aydar: ABD, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı ilan etti. İsviçre ve Ürdün pasaportlarıyla Avrupa ülkelerine giriş ve çıkış yaptığı belirlendi ancak yakalanmadı.

Mehmet Fatih Anal: Hizbullah'ın şûra üyesi. İsviçre'de yakalandı. İade talebine "İkna edici delil yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.