-AVRONUN MİMARLARLARINDAN SCHIOPPA ÖLDÜ ROMA (A.A) - 20.12.2010 - Avronun mimarlarından İtalyan ekonomist ve politikacı Tommaso Padoa-Schioppa, 70 yaşında öldü. Padoa-Schioppa'nın dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. Belluno'da doğan Padoa-Schioppa, 1968 yılında İtalya Merkez Bankasına geçmeden önce Milano'daki Bocconi Üniversitesinde doktorasını yaptı. Avrupa Merkez Bankası'nın ilk yönetim kurulu üyelerinden biri olan Padoa-Schioppa, Romano Prodi hükümetinde de 2006-2008 yıllarında ekonomi bakanlığı görevini yürüttü. Yunanistan'a borç sorunu konusunda danışmanlık da yapan Padoa-Schioppa, son olarak otomobil üreticisi Fiat'ın yönetim kuruluna atanmıştı.