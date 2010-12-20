T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AVRONUN MİMARLARLARINDAN SCHIOPPA ÖLDÜ ROMA (A.A)

20 Aralık 2010 12:24

-AVRONUN MİMARLARLARINDAN SCHIOPPA ÖLDÜ ROMA (A.A) - 20.12.2010 - Avronun mimarlarından İtalyan ekonomist ve politikacı Tommaso Padoa-Schioppa, 70 yaşında öldü. Padoa-Schioppa'nın dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.  Belluno'da doğan Padoa-Schioppa, 1968 yılında İtalya Merkez Bankasına geçmeden önce Milano'daki Bocconi Üniversitesinde doktorasını yaptı. Avrupa Merkez Bankası'nın ilk yönetim kurulu üyelerinden biri olan Padoa-Schioppa, Romano Prodi hükümetinde de 2006-2008 yıllarında ekonomi bakanlığı görevini yürüttü.  Yunanistan'a borç sorunu konusunda danışmanlık da yapan Padoa-Schioppa, son olarak otomobil üreticisi Fiat'ın yönetim kuruluna atanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24