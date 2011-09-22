-Avro yükseldi, borsa düştü İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.847,99 puan ve ortalama yüzde 4,68 oranında düştü. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.043,63 puan düşerek 57.979,90 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,77 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 1.804,36 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.847,99 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,68 değer yitirdi. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8350 liradan alınan dolar 1,8420 liradan, 2,4660 liradan alınan avro 2,4730 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8040 lira olan dolar güne 1,8180 liradan, 2,4660 lira olan avro kapanıştaki değer olan 2,4660 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8340 lira, en yüksek 1,8370 lira, satışta en düşük 1,8410 lira, en yüksek 1,8470 lira seviyesinde işlem görüyor.