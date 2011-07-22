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Ekonomi

AVRO REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 18:35

-AVRO REKOR KIRDI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar ve avrodaki yükseliş ve rekorlar bugün de devam ediyor. Dün 1,6700 liranın üstüne çıkarak son 28 ayın rekorunu yenileyen dolar bugün 1,6800 lirayı da aştı. Avro ise 2,4200 lira seviyesini geçerek tüm zamanların Türk Lirası rekorunu yeniledi. Dün 1,6750 liradan günü tamamlayan dolar sabah 1,6700 liradan güne başladı. Öğle saatlerine kadar bu seviyelerde seyreden dolar öğleden sonra 1,6850 liraya kadar çıkarak Mart 2009 sonlarından sonra ilk kez bu seviyeyi gördü. Avro ise, dün geçemediği 2,4000 seviyesini bugün aştı. Öğleden sonra 2,4200 lirayı da geçen avro Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorunu yeniledi. Serbest piyasada saat 15.15 itibariyle avroda alış fiyatı 2,4180 lira, satış fiyatı ise 2,4220 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar ise 1,6820 liradan alınıp 1,6860 liradan satılıyor.

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