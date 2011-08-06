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Dünya

AVRO KRİZİNİ GÖRÜŞTÜLER WASHINGTON (A.A)

06 Ağustos 2011 11:32

-AVRO KRİZİNİ GÖRÜŞTÜLER WASHINGTON (A.A) - 06.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama; Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, Avro bölgesi borç krizindeki son gelişmeleri ele aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Avro bölgesi liderlerinin 21 Temmuz'daki zirvesinde atılan önemli adımlar ve bunların uygulanmasının önemi not edilerek, Başkan, Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Başbakan Merkel'in Avrupa ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları ele almada gösterdikleri liderliği memnuniyetle karşıladığını ifade etti" denildi.

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