-AVRO GÜNE REKORLA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - İstanbul serbest piyasada avro 2,5000 lirayı aşarak Türk Lirası karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen haftayı 2,4620 liradan kapatan avro sabah açılışta 2,5000 lira seviyesinin üstünde 2,5200 lirayla Türk Lirası karşısında en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul serbest piyasada saat 09.30 itibariyle avro 2,5090 liradan alınıp 2,5180 liradan satılıyor. Öte yandan serbest piyasada, dolar satışta 1,7520 lirayla güne başlayarak 2009 Mart başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar, geçtiğimiz haftayı 1,7400 liradan kapatmıştı.