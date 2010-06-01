Avro en düşük seviyeyi gördü

T24- Avro, Avro Bölgesi'ndeki borç krizine ilişkin kaygılar nedeniyle dolar karşısında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.



Avrupa'nın tek para birimi avro, sabah saatlerinde 1,2119 dolar seviyelerine kadar gerileyerek, 14 Nisan 2006'dan bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu. Avro, dün akşam 1,2305 düzeyinde bulunuyordu.



Düşüşte, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB), finansal kriz nedeniyle Avro Bölgesi bankalarının gelecek 18 ayda ''ikinci dalga'' potansiyel kredi kayıplarının 195 milyar avroyu bulabileceği uyarısının etkili olduğu belirtiliyor.