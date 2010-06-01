T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avro en düşük seviyeyi gördü

Avro'nun, dolar karşısında en düşük seviyesi sabah saatlerinde 1,2119 dolara kadar düşmesiyle yaşandı.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Avro, Avro Bölgesi'ndeki borç krizine ilişkin kaygılar nedeniyle dolar karşısında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.


Avrupa'nın tek para birimi avro, sabah saatlerinde 1,2119 dolar seviyelerine kadar gerileyerek, 14 Nisan 2006'dan bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu. Avro, dün akşam 1,2305 düzeyinde bulunuyordu.


Düşüşte, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB), finansal kriz nedeniyle Avro Bölgesi bankalarının gelecek 18 ayda ''ikinci dalga'' potansiyel kredi kayıplarının 195 milyar avroyu bulabileceği uyarısının etkili olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24