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Ekonomi

Avro bölgesinin borç krizi JACKSON HOLE (A.A)

28 Ağustos 2011 17:56

-Avro bölgesinin borç krizi JACKSON HOLE (A.A) - 28.08.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, ''ECB için fiyat istikrarının kesinlikle önemli olduğunu'' söyledi. Kansas City Fed'in ABD'nin Wyoming eyaletinin küçük bir kasabası Jackson Hole'da düzenlediği toplantıya katılan Trichet, Avro Bölgesi için en büyük riskin enflasyondan ziyade zayıf büyüme olup olmadığı sorusuna, ''ECB için fiyat istikrarına güveni sürdürmek önemli'' yanıtını verdi. Trichet, ''En önemli görevlerimizinden birinin enflasyon beklentilerimizi gerçekleştirmek olduğunu düşünüyoruz. Bunun güven için kesinlikle önemli olduğuna inanıyoruz. Bu güven sonuçta ekonomide büyümenin korunmasının bir parçası olarak zor koşullarda yardımcı oluyor'' dedi. Avrupalı bankalara bilançolarını güçlendirme çağrısında bulunan Trichet, bir likidite krizinden söz etmenin ''açıkça yanlış'' olduğunu, çünkü ECB'nin, altı ay kadar sınırsız nakit önererek bankalara destek için gerekli adımları attığını ifade etti. ECB'nin, standart dışı para politikalarını karşı karşıya olduğu özel sorunlara uygun hale getireceğini söyleyen Trichet, konuşmasında Avro Bölgesinin borç krizi konusunda yorum yapmadı ve ECB'nin para politikasına ilişkin fazla ayrıntıya girmedi.

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