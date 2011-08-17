-Avro bölgesine yeni vergi yolda PARİS (A.A) - 16.08.2011 - Fransa ve Almanya'nın Eylül ayında finansal işlemler vergisi önereceği bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Fransa ve Almanya'nın Eylül ayında finansal işlemler vergisi önereceğini söyledi. ''İki ülke avroyu korumada kesinlikle kararlı'' diyen Sarkozy, ayrıca AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un başkanlığında Avro Bölgesi ekonomik konseyi kurulmasını istediklerini ifade etti. Kamu borçlarını ve bütçe açıklarını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Sarkozy, kendisi ve Merkel'in Avro Bölgesi üyelerinin tamamının finansman dengesini taahhüt etmesini ve bu taahhüdü 2012 yaz dönemine kadar anayasalarına yazmasını teklif ettiğini de ifade etti. Sarkzoy, ''Biz kesinlikle avroyu savunacağımızı, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'da özel sorumluluklar üstleneceğini ve bu konuların tamamında tam bir görüş birliğine sahip olduğunu ifade etmek istiyoruz'' diye konuştu. Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) yeteri kadar büyük olduğunu belirten Sarkozy, Avro Bölgesi ortak tahvili Eurobond'lar konusunda Merkel ile görüş birliği içinde olduğunu, Eurobondların kamu borçlarının kontrolünde işe yaramayacağını ifade etti. Almanya Başbakanı Merkel ise Fransa ve Almanya'nın avroyu güçlendirmede kararlı olduğunu, ekonomik bağları güçlendirmede güçlü avroya ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Finansal işlemler vergisine ihtiyaç bulunduğunu belirten Merkel, AB yapısal fonlarının büyümeyi desteklemeye odaklanması gerektiğini kaydetti. ''Avro Bölgesi yeni bir safhaya giriyor'' diyen Merkel, Avro Bölgesi liderlerinin piyasalarının güvenini kazanmak için durmaksızın çalışacağını bildirdi. ''Eurobondların şu anda yardımcı olmayacağını'' ifade eden Merkel, Avrupalı liderlerin borç krizini çözmek için formüle etmeye başladıkları politikalar üzerinde ''adım adım'' çalışmaları gerektiğini vurguladı. Merkel, ''Avrupa'nın henüz son çareye başvurduğunu düşünmüyorum ve bu sorunu tek bir bing-bang politikasıyla çözebileceğimizi sanmıyorum'' diye konuştu. Merkel, Almanya ve Fransa'nın avroya güveni yeniden inşa etmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.