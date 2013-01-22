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Dünya

Avro bölgesinden Kıbrıs Rum kesimine kötü haber!

Avro Bölgesi, kurtarılma başvurusunda bulunan Kıbrıs Rum kesimine yardımı askıya alırken, Almanya ise Rum yönetimine "kara para" suçlamasında bulundu.

22 Ocak 2013 00:15

8 yıldır üstlendiği Avro Grubu Başkanlığı görevini bugün Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem'a devretmesi beklenen Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Kıbrıs Rum yönetimine mart ayına kadar yardım kararı beklenmemesini istedi.

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici de Rum kesimine yardım için ellerinde yeterli veri olmadığını, bu konuyu ilerde derinlemesine ele alacaklarını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Rum kesimi bankalarının kara para akladığı iddialarıyla ilgili "Şüphe uyandırıcı ve bunu görmek çok kolay. Çünkü Kıbrıs Rum kesiminde Rus yatırımı çok yüksek ve aynı zamanda bunun tersi de geçerli. Neden Kıbrıs Rum kesimi Rusya'da en büyük ikinci yabancı yatırımcı? Buna açık cevap gerekiyor" dedi.

Schauble, geçen haftaki bir konuşmasında Kıbrıs Rum kesimini kurtarma paketine Rusya'dan katkı istenebileceğini söylemişti.

Kurtarılmak için AB'den 17,5 milyar avro isteyen Rum yönetiminin iflas etmemesi için nisan ayına kadar yardım alması gerekiyor.

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