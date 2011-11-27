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Ekonomi

Avro Bölgesindeki kriz için yeni işbirliği

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avro Bölgesi borç kriziyle mücadelede yeni İstikrar Paktı dahil daha etkili yöntemler planlıyor.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avro Bölgesi borç kriziyle mücadelede yeni İstikrar Paktı dahil daha etkili yöntemler planlıyor.


Almanya'da pazar günleri yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinin Alman hükümeti kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Merkel ve Sarkzoy'nin, gelecek hafta muhtemelen krizle mücadele planını açıklayabileceği, Almanya ve Fransa'nın sıkı bütçe disiplini kabul eden bir dizi ülke arasına katılmaya hazır olduğu belirtildi.


Mevcut Avrupa Birliği (AB) anlaşmalarını değiştirmek çok uzun süre alacağı için Avro Bölgesi ülkelerinin muhtemelen 2012 yılının başında uygulanacak yeni İstikrar Paktı konusunda anlaşmayı geciktirmekten kaçınması gerektiği belirtilen haberde, İstikrar Paktı'nın Schengen Bölgesi'ndeki ülkelerin vatandaşlarının serbestçe dolaşmasına olanak yaratan Schengen Anlaşması'na benzer olabileceği ifade edildi.


İstikrar Paktı'ndaki ülkeler arasında, sıkı bütçe kuralları ve ulusal bütçeler için kontrol haklarını ayrıntılarıyla açıklayan bir anlaşma olacağı kaydedildi.


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