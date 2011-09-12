-Avro Bölgesi'nde temerrüt endişesi PARİS (A.A) - 12.09.2011 - Avrupa Komisyonu'nun Finansal Hizmetlerden Sorumlu Komiseri Michel Barnier, Avro Bölgesi'nin, herhangi bir üyesinin temerrüte düşmesini engellemek için herşeyi yaptığını bildirdi. Barnier yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin, AB liderlerinin Yunanistan için hazırlanan ikinci kurtarma paketini içeren 21 Temmuz kararlarını uygulaması gerektiğine dikkat çekerek, 17 üyeli Avro Bölgesi'nin Yunanistan gibi bir üyesinin temerrüte düşmesini önlemek için herşeyi yaptığını vurguladı. Uluslararası piyasalarda, Yunanistan'ın temerrüte düşebileceği ve Avro Bölgesi'nin borç krizinin derinleşeceğine yönelik endişelerin etkisiyle görülen sert düşüşlere ilişkin Barnier, ''Bazılarının soğukkanlılığını koruması gerek'' dedi. Avrupa bankalarının sağlamlığına ilişkin güvenini dile getiren Barnier, Avrupa Birliği'nin (AB) bankalara yönelik ciddi bir stres testi uyguladığını, bu testlerin genel olarak bankalarının durumlarının sağlam olduğunu gösterdiğini belirtti. Barnier, piyasalardaki Fransız bankalarının kredi notunun düşürüleceğine yönelik söylentiler için de, söz konusu stres testinde, bir dizi finansal kuruluşun zayıf ve yeniden sermayelendirilmeye ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, bu kuruluşların Fransız olmadığını hatırlattı.