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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik artışı BRÜKSEL (A.A)

31 Ekim 2011 15:55

-Avro Bölgesi'nde işsizlik artışı BRÜKSEL (A.A) - 31.10.2011 - AB istatistik kurumu Eurostat, Avro Bölgesi'nde yüzde 3'le son 3 yılın zirvesinde bulunan enflasyon oranının Ekim ayında değişmediğini bildirdi. Öte yandan, Eurostat'ın verilerine göre Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yüzde 10,1 düzeyindeki işsizlik oranı eylülde yüzde 10,2'ye yükseldi. Eylül ayı itibariyle 27 üyeli AB'nin ortalama işsizlik oranı ise yüzde 9,6'dan yüzde 9,7'ye çıktı. Son 1 yılda 188 bini Avro Bölgesi'nde olmak üzere AB'deki işsizlerin sayısı 329 bin artarak 23 milyon 264 bine ulaştı. AB üyeleri arasında İspanya işsizlik oranında yüzde 22,6 ile rekor kırarken bu ülkeyi yüzde 17,6 ile Yunanistan, yüzde 16,1 ile Letonya, yüzde 15,5 ile Litvanya ve yüzde 14,2 ile İrlanda izledi. En düşük işsizlik oranları ise Avusturya (yüzde 3,9), Hollanda (yüzde 4,5) ve Lüksemburg'da (yüzde 4,8) kaydedildi. Eylül ayı itibariyle AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 5,9, İngiltere'de yüzde 8,1, İtalya'da yüzde 8,3 ve Fransa'da yüzde 9,9 işsizlik görüldü.

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