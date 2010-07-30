-AVRO BÖLGESİNDE ENFLASYON YÜZDE 1,7'YE ÇIKTI BRÜKSEL (A.A) - 30.07.2010 - Avro Bölgesi'nde enflasyon, temmuz ayında yüzde 1,7 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 16 üyeli Avro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 1,6'yı gören enflasyon, haziranda yüzde 1,4'e gerilemişti. Öte yandan Avro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 10'la çift haneye ulaşan isşizlik oranı, mayısın ardından haziranda da sabit kaldı. Eurostat, haziran ayı itibariyle Avro Bölgesi'nde 15 milyon 771 bin ve AB genelinde 23 milyon 62 bin isşiz bulunduğunu duyurdu. AB'de en yüksek işsizlik oranları, yüzde 20 ile İspanya ve Letonya, yüzde 19'la Estonya'da görülürken en düşük oranlar yüzde 3,9'la Avusturya, yüzde 4,4'le Hollanda ve yüzde 5,3'le Lüksemburg'da kaydedildi.