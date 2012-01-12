-Avro Bölgesinde ciddi risk sürüyor FRANKFURT (A.A) - 12.01.2012 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ''Avro Bölgesi'nde ekonomiye ilişkin ciddi aşağı yönlü risklerin sürdüğünü söyledi. Draghi, ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Avro Bölgesi'nde enflasyonun birkaç ay daha yüzde 2'nin üzerinde kalacağını, daha sonra düşeceğini, enflasyon beklentilerinin dengelenmek zorunda olduğunu'' kaydetti. -Faizi sabit tuttu- ECB, beklentilere uygun olarak gösterge faiz oranını yüzde 1'de bıraktı. Mario Draghi'nin Kasım ayında ilk kez ECB başkanı olarak katıldığı toplantıda, banka sürpriz şekilde gösterge faiz oranını 25 baz puan (yüzde 0,25) azaltarak yüzde 1,50'den yüzde 1,25'e, geçen ay düzenlenen toplantıda da çeyrek puan azaltarak yüzde 1,25'ten yüzde 1'e indirmişti.