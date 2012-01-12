T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avro Bölgesinde ciddi risk sürüyor FRANKFURT (A.A)

12 Ocak 2012 17:48

-Avro Bölgesinde ciddi risk sürüyor FRANKFURT (A.A) - 12.01.2012 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ''Avro Bölgesi'nde ekonomiye ilişkin ciddi aşağı yönlü risklerin sürdüğünü söyledi. Draghi, ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Avro Bölgesi'nde enflasyonun birkaç ay daha yüzde 2'nin üzerinde kalacağını, daha sonra düşeceğini, enflasyon beklentilerinin dengelenmek zorunda olduğunu'' kaydetti. -Faizi sabit tuttu- ECB, beklentilere uygun olarak gösterge faiz oranını yüzde 1'de bıraktı. Mario Draghi'nin Kasım ayında ilk kez ECB başkanı olarak katıldığı toplantıda, banka sürpriz şekilde gösterge faiz oranını 25 baz puan (yüzde 0,25) azaltarak yüzde 1,50'den yüzde 1,25'e, geçen ay düzenlenen toplantıda da çeyrek puan azaltarak yüzde 1,25'ten yüzde 1'e indirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24