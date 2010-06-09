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Ekonomi

Avro Bölgesi krizi Asya'yı etkileyebilir

IMF Başkan Yardımcısı Shinohara,' Avrupa'nın borç krizinin küresel ticarete sekte vurabileceği, Asya'nın ihracat talebine zarar verebileceği ve ''sıcak parayı'' b&ou

09 Haziran 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Naoyuki Shinohara, politikacıların hızlı ve uygun biçimde hareket etmemesi halinde Avrupa'nın borç krizinin küresel ticarete sekte vurabileceği, Asya'nın ihracat talebine zarar verebileceği ve ''sıcak parayı'' bölgeye yöneltebileceği uyarısında bulundu.


Shinohara, Asya'nın, Avro Bölgesi ekonomileriyle sınırlı finansal bağlantısı olmasına rağmen, güçlü büyüme görünümlerinin bölgeye daha fazla sermaye akışını çekebileceğine ve bunun da varlık balonlarına yol açabileceğine işaret etti.


IMF Başkan Yardımcısı Shinohara, ''Politikacılar için büyük resme dikkat etmek ve gelişmeler karşısında hızlı hareket etmeye hazırlıklı olmak önemli olacak. Asya'nın güçlü ekonomik büyümesiyle bu bölgede yapılan politik seçimlerin küresel ekonomi üzerinde önemli etkisi olacak'' dedi.


Macaristan'da ekonomik durumun medyada resmedildiği kadar ciddi olmadığını belirten Shinohara, ''Durum çok sakin, şu anda bu konuda çok fazla kaygı yok'' diye konuştu.
Birçok gelişmiş ekonominin düşük toparlanma deneyimi yaşadığını, ABD'nin borç yükü altındaki Avro Bölgesi'nden daha iyi başlangıç yapma durumunda olduğunu ifade eden Shinohara, Japonya'nın ise ticarette güçlü toparlanmadan faydalandığını kaydetti.


Shinohara, Çin'in ekonomik büyümesinin bazı enflasyonist baskılara rağmen sürdürülebilir bir yönde ilerlediğini belirtti ve bu ülkeye, yende büyük bir esnekliğe izin vermesi çağrısında bulundu.

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