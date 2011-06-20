-AVRO BÖLGESİ BORÇ SORUNU EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesinin borç sorununun ekonomik toparlanmayı tehdit ettiğini, daha dinamik ve dayanıklı parasal birliği sağlamaya ihtiyaç olduğunu bildirdi. IMF'nin Avro Bölgesi ülkelerine yönelik 4. madde konsültasyon çalışmalarına ilişkin raporunda, Avro Bölgesi borç krizinin ekonomik toparlanmayı tehdit ettiği belirtilerek, Avro Bölgesinin bunu kontrol altında tutmak için daha fazla işbirliğine gitmesi ve güvenin yeniden inşası için birlikte hareket etmesi gerektiği üzerinde duruldu. Avrupa'da bankacılık sektörünün güçlendirilmesinin birinci öncelik olduğu belirtilen raporda, dinamik ve istikrarlı Ekonomik ve Parasal Birlik için daha fazla ekonomik ve finansal entegrasyonun zorunlu olduğuna dikkati çekildi. Raporda, ''Geniş güçlü toparlanma devam ediyor ancak periferideki borç krizleri bu arzu edilir görünümü etkiliyor. Dinamik ve dayanıklı parasal birliği sağlamak için daha yapılması gerekenler var'' denildi. Ülke yetkilileri tarafından alınan güçlü siyasi kararların önkoşul olduğu ifade edilen raporda ancak bunun tüm Avro Bölgesi tarafından desteklenmesi gerektiğine işaret edildi. Avro Bölgesi kurtarma fonunun gücünü artırmaya ihtiyaç olduğu ancak bu kurtarmanın yeniden yapılandırma izlenimi vermemesi gerektiğine dikkati çekilen IMF raporunda, ''Kararlı adımlar atılmasında yaşanacak başarısızlık gerilimin Avro Bölgesinin çekirdeğine yayılmasıyla ve sonuç olarak da küresel yayılmayla sonuçlanabilir'' ifadesi yer aldı. IMF, Yunanistan'a yardım paketinin kendine düşen kısmı için bir sonraki dilimin serbest bırakılmasından önce Yunanistan'ın reformlarının yolunda gittiğinden ve ülkenin Avro Bölgesi tarafından finanse edileceğinden emin olmak istediğini de kaydetti. Yunanistan Parlamentosu, 28 Haziran'da reform ve tasarruf tedbirlerini içeren paketi oylayacak. IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ise düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın reformlarının yolunda olmasının, programı yoluna sokacak önlemler paketi üzerinde anlaşılması olduğunu söyledi. Lipsky, aynı zamanda, Avro Bölgesinin de Yunanistan'ı finanse etmeyi sürdüreceği garantisi vermesi gerektiğini ifade etti.