-AVRO, ABD DOLARI KARŞISINDA 8 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE BERLİN (A.A) - 14.10.2010 - Uluslararası piyasalarda avro, dolar karşısında son sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) ülke ekonomisine desteklemek amacıyla yeni önlemler açıklayacağı beklentisiyle uluslararası piyasalarda avro, şu sıralar 1,4103 dolardan işlem görüyor. Avro dün, 1,3958 dolar seviyelerinde kapanmıştı. 16 ülkenin ortak para birimi avro, Ocak ayı sonundan bu yana ilk kez bu sabah Avrupa'daki piyasalarda 1,4093 dolar seviyelerine yükselmişti. İngiliz sterlini ise dolar karşısında 1,5970 seviyelerine yükseldi. Sterlin, uluslararası piyasalarda dün 1,5840 dolardan işlem görüyordu. Dün 81,82 dolardan işlem gören Japon Yen'i de bu sabah 81,23 dolara geriledi ve son 15 yılın en düşük seviyesini gördü.