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Avrasya'nın sahibi 'evet' çıkarsa şirketi kapatacağız demiş

"Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür"

11 Nisan 2017 17:56

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi başkanı Kemal Özkiraz'ın 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğine ilişkin olarak referandumda "'evet' çıkarsa şirketi kapatacağız" dediğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın kendisine yolladığı son anket çalışmasıyla ilgili mesajı Halk Arenası programında okuyan gazeteci Uğur Dündar'ın okuduğu mesaj şöyle:

"Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla 'hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür"

 

 

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