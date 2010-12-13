T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AVRASYA ÜLKELERİ ORTAK EKONOMİK ALANA GEÇİYOR ASTANA (A.A)

13 Aralık 2010 11:34

-AVRASYA ÜLKELERİ ORTAK EKONOMİK ALANA GEÇİYOR ASTANA (A.A) - 13.12.2010 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1 Ocak 2012'den itibaren Avrasya Ülkeleri'nin Ortak Ekonomik Alan'a geçeceğini söyledi.  Avrasya Ekonomik Topluluğu Devletlerarası Konsey oturumuna katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bu toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya arasında Ortak Ekonomik Bölge oluşturulmasına ilişkin Deklarasyon'un kabul edildiğini açıkladı.  Deklarasyonun kabul edilmesi ile  Avrasya devletleri ekonomik birliğinin  oluşturulmasına yaklaşıldığını ifade eden Nazarbayev,  bu Ortak Ekonomik Bölge'nin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren işlemeye başlayacağını ve diğer bölge devletlerin katılımına açık olacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24