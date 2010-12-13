-AVRASYA ÜLKELERİ ORTAK EKONOMİK ALANA GEÇİYOR ASTANA (A.A) - 13.12.2010 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 1 Ocak 2012'den itibaren Avrasya Ülkeleri'nin Ortak Ekonomik Alan'a geçeceğini söyledi. Avrasya Ekonomik Topluluğu Devletlerarası Konsey oturumuna katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bu toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya arasında Ortak Ekonomik Bölge oluşturulmasına ilişkin Deklarasyon'un kabul edildiğini açıkladı. Deklarasyonun kabul edilmesi ile Avrasya devletleri ekonomik birliğinin oluşturulmasına yaklaşıldığını ifade eden Nazarbayev, bu Ortak Ekonomik Bölge'nin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren işlemeye başlayacağını ve diğer bölge devletlerin katılımına açık olacağını kaydetti.