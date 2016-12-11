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Avrasya Tüneli'nin ismi belli oldu

Tünel, 20 Aralık'ta hizmete girecek

11 Aralık 2016 17:53

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmer Arslan, İstanbul'da iki kıtayı boğazın altından birleştiren Avrasya Tünel'nin isminin  'Avrasya Tüneli' olarak kalacağını söyledi.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programına katıldı. 

Bakan Arslan, anketin amacının dışına çıktığını, bir yarış haline geldiğini söyledi. İstanbul'da iki kıtayı boğazın altından birleştiren Avrasya Tüneli, 20 Aralık'ta hizmete girecek.

 

Geçiş ücreti ne olacak?

 

Öte yandan Bakan Arslan; "21 Aralık'tan geçerli olmak üzere biz resmi ücreti değil, bir ücret belirleyeceğiz. 31 Aralık'a kadar o ücretle geçilecek. 11 günde toplayacağımız parayı da sosyal sorumluluk projesini aktaracağız. Ücretsiz yapmayacağız" ifadesini kullandı. Tünelden geçiş ücreti bu ayın sonunda netlik kazanacak.


Avrasya Tüneli, denizin 106 metre altına inşa edildi. Göztepe'den Kazlıçeşme'ye 15 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. İki yaka arasında 1-1,5 saatlik ulaşım süresini 15 dakikaya düşürecek.

Otomobil ve minibüslerin kullanacağı tünel büyük araçlara yasak.

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