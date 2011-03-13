Avrasya Tüneli'nin güzergâhı belli oldu

T24 - İstanbul’da iki kıtayı denizin altından karayoluyla birleştirecek olan Avrasya Tüneli’nin geçeceği güzergahlar belli oldu. Buna göre, projeden en fazla etkilenecek yer Kumkapı Balık Pazarı olacak.





Asya ile Avrupa yakasını denizin altından karayolu ile bağlayacak Avrasya Tüneli'nin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu'na göre, proje yaklaşık 67 hektar büyüklüğündeki bir araziyi kalıcı şekilde kullanacak.

Avrasya Tüneli Projesi, İstanbul Boğazı'nın deniz tabanının altında, İstanbul'un Avrupa ile Asya yakasındaki sahilleri arasında kalan 5,4 kilometre uzunluğunda karayolu tüneli ile toplam 9.2 kilometre uzunluğundaki mevcut yolların tünele girişlerini sağlamak üzere genişletilmesinden oluşacak.

Yol güzergahı toplam 14.6 kilometre olacak. Projenin "Avrupa yakası yaklaşım yolu" başlıklı birinci bölümü, Kazlıçeşme'den Cankurtaran sahiline, Kennedy Caddesi boyunca 5.4 kilometre uzunluğunda 6 şeritten 8 şeride yol genişletme ve bağlantı yollarının iyileştirmesi çalışmalarını kapsıyor.

Deniz tabanının en yakın noktada 27 metre altından geçecek toplam 5,4 kilometrelik bölümde ise Tünel Açma Makinesi (TBM) teknolojisinden yararlanılacak. TBM ile geçilecek uzunluk 3.4 kilometre ve TBM kazı çapı 13.7 metre olacak.

Projenin "Asya yakası yaklaşım yolu" başlıklı bölümü ise D-100 karayolu, mevcut Eyüp Aksoy Köprülü Kavşağı'ndan Göztepe Kavşağı'na kadar olan 3,8 kilometrelik yolu kapsıyor.

Burada yol 8 şeride çıkarılacak ve bağlantı yolları iyileştirilecek. Projenin, yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir yatırımla 55 ayda tamamlanması öngörülüyor. Tünel trafiği otomobil ve minibüsler ile sınırlandırılacak.

Tünel, ATAŞ tarafından 25 yıl 11 ay ve 9 gün süre ile işletildikten sonra DLH'ya devredilecek. Yaklaşım yolları ise inşaatı tamamlandıktan sonra işletilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek.



ÇSED raporu kamuoyuna sunuldu

ATAŞ, tünel hakkında halkın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak için Avrasya Tüneli ÇSED çalışmalarını yürütmek üzere Environmental Resources Management unvanıyla faaliyet gösteren Environmental Resources Management Limited Şirketini görevlendirdi.

Şirketin hazırladığı ÇSED raporu, "www.avrasyatuneli.com" internet adresi üzerinden kamuoyunun tartışmasına açıldı. Vatandaşlar, en geç 8 Mayıs'a kadar projeye ilişkin görüşlerini iletebilecek.



100 dakika yerine 15 dakika

İlk tahminler Avrasya Tüneli ile Avrupa-Asya geçişlerinde 100 dakikaya varan yolculuk süresinin 15 dakikaya kadar ineceğini işaret ederken, ulaşım kolaylığı, azalan seyahat süresi ve artan güvenilirlik gibi büyük ekonomik faydalar sağlanacak, yakıt tüketimi, sera gazı ve diğer emisyonlarda ve gürültü kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecek.

Tünel içindeki trafik akışının, açılış yılındaki (2015) günlük ortalama araç sayısı olan 80 binden 2025 yılında tünelin ulaşacağı maksimum kapasite olan130 bin rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor.



15.97 hektar alana ihtiyaç var

Avrasya Tüneli Projesi, toplam olarak yaklaşık 67 hektar büyüklüğündeki bir araziyi kalıcı şekilde kullanacak; bu arazinin 51 hektarlık kısmı mevcut yol koridoru içerisinde kalacak.

Proje için 11,39'u Avrupa ve 4,58'i Asya yakasında olmak üzere 15,97 hektar alana ihtiyaç bulunuyor. Bu miktarın yüzde 59'unu halka açık alanlar, parklar, bahçeler ve spor tesisleri, yüzde 23'ünü pazarlar, ticari, endüstriyel, kamusal hizmetler ve depolama alanları, yüzde 15'ini liman, iskele, marina vepark alanları, yüzde 2'sini yerleşim amaçlı bahçeler ve yüzde 1'ini cami bahçeleri ve mezarlıklar oluşturuyor.



En büyük kayıp, kamuya açık alanlarda olacak

Arazi kullanımında ve araziyi kullanan kişiler üzerindeki en önemlikalıcı etki, özellikle Avrupa yakası kıyıları boyunca olmak üzere kamuya açık alanlardaki kayıp olacak. Proje kapsamında çoğunlukla park alanlarından oluşan, sahil balıkçılığı, yürüyüş, antrenman ve bisiklet sürme gibi faaliyetler dahil olmak üzere, resmi ve resmi olmayan eğlence faaliyetleri için yoğun olarak kullanılan ve şehir içindeğerli bir kaynak sunan kıyı park alanının yaklaşık yüzde 20'sinin kaybedileceği tahmin ediliyor.



Etkilenecek bölgeler

Proje için Yenikapı Feribot Terminali, Balıkhan Camisi ve Kennedy Caddesi boyunca uzanan araç park yerleri ve otobüs tesislerinden arazi alınacak. Buna rağmen feribot terminali ve cami işletimde kalmaya devam edecek, sadece parkyerleri ve otobüs tesislerinin yerleri değiştirilecek.

Proje için alınacak arazilerin mevcut sınırları, üzerinde binalar da bulunan 18 adet parseli tamamen ya da en azından kısmen içeriyor. Proje sınırlarıiçinde 3 bina veya bina grubu (bir otobüs terminali, kullanılmayan bir restoranve kullanılmayan bir benzin istasyonu) yıkılacak.

Güzergah, Merkez Balık Hali ve ona komşu perakende balık tezgahları, ufakkafeler ve kıyı parkında yer alan restoranlardan oluşan Kumkapı Balık Pazarı'ndan geçecek. Belediye, Merkez Balık Hali'ni yakın bir gelecekte İstanbul'un batısındaki yeni bir yere taşıyacak ve bu nedenle bu mekan uzun vadede projeden etkilenmeyecek.

Rapora göre, projeden 3 tezgah ve kafelerin bazı kısımları ile bir restoranın bir bölümünün kaybedilmesi nedeniyle Kumkapı Balık Pazarı daha çok etkilenecek.

Kumkapı Balık Pazarı'nda inşaat sırasında ya da uzun vadede herhangi bir işletmecinin oluşabilecek kayıplarının uygun bir şekilde nasıl telafi edileceğini tespit etmek üzere ATAŞ, DLH ve belediye ile birlikte çalışacak.

Göztepe Köprülü Kavşağı yakınlarındaki 4 konut binası ve 3 ticari ve endüstriyel bina da projeden etkilenebilecek. Tasarımda yapılacak çok ufak değişiklikler ile arazi alımı yapılmaması mümkün olabilecek, ancak eğer bu durum önlenemez ve anlaşmalı alım yapılması ya da kamulaştırma gerekli olursa ikameteden 64 kişinin ve bir dizi küçük iş yerinin muhtemel yer değiştirmesi gerekecek.



Göztepe'deki bir bağlantı yolu, yol tuzu deposunun da bulunduğu yolungüneyinden arazi alınmasını gerektirecek. Burada bağlantı yolu yanında yer alan Aziz Bayraktar Camisi de projeden etkilenecek. Raporda, "Bu caminin kaybı önemlibir etki olarak değerlendirilebilir, ancak tasarımda yapılacak küçük değişikliklerle bu durumun önlenmesi mümkün olabilecektir" denildi.

Eyüp Aksoy Kavşağı'na ait yeni kavşak şeritlerinden biri için Karacaahmet Mezarlığı'nın güneybatı köşesinden küçük bir arazi şeridi gerekli olacak. Belediyeye ait Bitki/Fidan Satış Yeri'nin önemli bir bölümü, yeri yeniden düzenlenen Eyüp Aksoy Köprülü Kavşağı gelecek. Medipol Hastanesi otoparkındaki kafenin başka bir yere taşınması gerekebilecek.