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Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Tünel, 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek

22 Aralık 2016 12:09

İstanbul'da Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan, 100 dakikalık yol süresini 15 dakikaya indireceği söylenen Avrasya Tüneli'nden karşılıklı araç geçişleri bu sabah 07:00 itibariyle başladı. 

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel, şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek. Tünel, 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.

Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımını azaltacak Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ila 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.

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