T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti belli oldu

Tünelden yılda 40 milyon aracın geçmesi öngörülüyor

09 Haziran 2016 20:54

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Asya ve Avrupa kıtalarını 3 boğaz köprüsü ve Marmaray'ın ardından 5'inci kez birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin ise 5 dolar + kdv olacağını söyledi.

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanı altından birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli projesinin Haydarpaşa'daki şantiyesini ziyaret eden Bakan Arslan, tüneldeki son durumu inceledi.

DHA'nın haberine göre; çift katlı tünelin içinde bir süre yürüyen daha sonra da araçla hareket eden heyet, deniz yüzeyinin 106 metre altında yetkililerden bilgi aldı.

 

Depremde elastikiyet kazanacak

 

Bakan Arslan, tünelin içinde bulunan 'sismik conta' sistemini de yerinde inceledi. Tünelde iki noktada bulunan 'sismik conta', olası bir deprem anında tünelin esnekliğini sağlayacak. Basın mensuplarını konu hakkında bilgilendiren Bakan Arslan “Depremin tünel üzerindeki yükünü hafifletecek, yatay yönde 5 cm, dikey yönde 7 cm elastikiyet kazandıracak bir sistem” dedi. Arslan bu sistemin, İstanbul'da beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depremden daha büyük ölçekli bir depreme bile dayanma gücü sağlayacağını ifade etti.

 

Geçiş ücreti 5 dolar + kdv

 

Arslan, tünelden günde 120 bin, yılda ise 40 milyon aracın geçmesini öngördüklerini, geçiş ücretinin ise 5 dolar + kdv şeklinde düzenleneceğini açıkladı.

 

ETİKETLER

avrasya tüneligeçiş ücreti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24