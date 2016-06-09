Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Asya ve Avrupa kıtalarını 3 boğaz köprüsü ve Marmaray'ın ardından 5'inci kez birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin ise 5 dolar + kdv olacağını söyledi.

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanı altından birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli projesinin Haydarpaşa'daki şantiyesini ziyaret eden Bakan Arslan, tüneldeki son durumu inceledi.



DHA'nın haberine göre; çift katlı tünelin içinde bir süre yürüyen daha sonra da araçla hareket eden heyet, deniz yüzeyinin 106 metre altında yetkililerden bilgi aldı.

Depremde elastikiyet kazanacak

Bakan Arslan, tünelin içinde bulunan 'sismik conta' sistemini de yerinde inceledi. Tünelde iki noktada bulunan 'sismik conta', olası bir deprem anında tünelin esnekliğini sağlayacak. Basın mensuplarını konu hakkında bilgilendiren Bakan Arslan “Depremin tünel üzerindeki yükünü hafifletecek, yatay yönde 5 cm, dikey yönde 7 cm elastikiyet kazandıracak bir sistem” dedi. Arslan bu sistemin, İstanbul'da beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depremden daha büyük ölçekli bir depreme bile dayanma gücü sağlayacağını ifade etti.

Geçiş ücreti 5 dolar + kdv

Arslan, tünelden günde 120 bin, yılda ise 40 milyon aracın geçmesini öngördüklerini, geçiş ücretinin ise 5 dolar + kdv şeklinde düzenleneceğini açıkladı.