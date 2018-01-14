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Avrasya Tüneli'nde 'şüpheli araç' alarmı; 1 kişi öldü

Otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı

14 Ocak 2018 10:10

İstanbul Avrasya Tüneli'nde bu gece "şüpheli araç" alarmı yaşandı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, bir polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalıştı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobile açılan ateş sonucunda, 53 ayrı olaydan suç kaydı bulunan sürücü Volkan T. hayatını kaybetti.

Söz konusu otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırılırken, Avrasya Tüneli'nin girişi trafiğe açıldı.

Açıklama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişindeki polis noktasında şüpheli bir aracın ateş edilerek durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 00.30 sıralarında Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişinde bulunan uygulama noktasında görevli personelin şüpheli bir aracı durdurarak incelemek istediği belirtildi. Polis ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen sürücünün aracı görevlilerin üzerine sürerek kaçması üzerine, polis ekipleri tarafından aracı durdurmaya yönelik silah kullanıldığı ve araçta bulunan 4 kişiden V.T. ve M.Ç. isimli kişiler yaralandığı, yaralanan V.T.’nin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

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