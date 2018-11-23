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Avrasya Tüneli'nde kaza kamerada

Cengiz ÇOBAN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- AVRASYA Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önünde seyreden araçlara  sonra duvara çarptı

23 Kasım 2018 14:28

Cengiz ÇOBAN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- AVRASYA Tüneli Avrupa\'dan Asya\'ya geçişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önünde seyreden araçlara  sonra duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza 14 Kasım saat 21.25\'te Avrupa\'dan Asya\'ya geçişte meydana geldi.  Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden araçlara çarptıktan sonra büyük bir hızla tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan dönerek durdu.
Sürücü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı.

 

(FOTOĞRAFLI) 

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