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Avrasya Tüneli'nde kaza; 1 ölü

Kaza sonrası yayaya çarpan araçların plaka tespiti için polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi

27 Haziran 2017 13:34

İstanbul Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışında gece saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, seyir halindeki araçların çarpması sonucu  hayatını kaybetti.

Kaza, Fatih Yenikapı Avrasya Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02:30 sıralarında tünelden çıkan ve plakası tespit edilemeyen bir araç seyir halinde giderken yolun ortasındaki demir korkuluk ve bariyerlere rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır şekilde yaralanırken, arkadan gelen diğer araçlar da yaralıyı fark edemeyerek üzerinden geçti.

Kaza sonrası duran bir araç sürücüsü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaralının olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, tünel çıkışı Bakırköy istikametini kısa süreliğine araç geçişine kapatarak olay yeri çalışması yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonrası, ölen kişinin 30 yaşlarında bir erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ölen kişinin cenazesi incelemenin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası temizlenen yol tekrardan araç geçişine açıldı.

Kaza sonrası yayaya çarpan araçların plaka tespiti için polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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