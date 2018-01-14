T24 LogoT24 Logo
Gündem

AVRASYA TÜNELİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Avrasya Tüneli, Ankara istikametinde polis, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi

14 Ocak 2018 04:19

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Avrasya Tüneli, Ankara istikametinde polis, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Araç durmayınca polis önce havaya ateş açtı, ardından ise aracın tekerleklerine doğru ateş etti. Bu sırada araçtta bulunan dört kişiden ikisi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken Avrasya Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. 

Görüntü dökümü:
-------------
-Tünel girişinde polis ekipleri
-Ambulanslardan görüntü
-Köprünün kapatılması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ertan KILIÇSoner HASIRCIOĞLUAli Kerem BENGİDHA  Avrasya Tüneli AnkaraAraçBuOlayYaralıAvrasya Tüneli Ankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24