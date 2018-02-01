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Avrasya Tüneli zammına yeni düzenleme

Düzenlemeyle geçiş ücreti küçük araçlar için 19.20 lira oldu

01 Şubat 2018 19:14

Ulaştırma Bakanı ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi.Düzenlemeyle geçiş ücreti küçük araçlar için 19.20 lira oldu.

Bakan Arslan'ın söyledikleri şöyle:

Yap işlet devret projelerinde, Avrasya Tüneli dahil olmak üzere projelerimiz şartnamenin hazırlandığı döneminde uluslararası ihaleler olması nedeniyle dövize endeksli fiyatlar belirlendi. Ve sözleşmemizde böyle. 2 Ocak tarihindeki döviz kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilerek uygulama yapılıyor.

Ancak 2017 yılı 2 Ocak tarihi itibariyle döviz kuru esas alınıyor. Sonra 2018 yılı esas alınıyor, aradaki artış oranında fiyatlar artırılıyor. Nitekim Avrasya Tüneli'nde de böyleydi. 16,60 olan ücretlerimiz, 21 lira olarak ön görüldü. Minibüslerin de artışı var, o da 31,50 kuruşa yükselmiş oldu.

Elbette hiç zam yapmayalım isteriz. Ancak döviz kurundaki artışa bağlı olarak tabi bir yıl sonra fiyatları artırdığımızda ve Avrasya Tüneli'nde diğerlerinden farklı olarak, diğerlerinde döviz kuru farkı hesaplanıyor ve yansıtılıyor nitekim yılbaşında yansıttık. Avrasya'da farklı olan 2 Ocak'tan 2 Ocak'a artışı hesaplıyoruz ama 1 Şubat'ta uyguluyoruz. Geçen yıl döviz kurundaki fazla oynamadan kaynaklı olarak rakam biraz yüksek çıktı.

Dün akşam hesabını yaptık. Bugün bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması yönünden çalışma başlattık. Biz yarın gece itibari ile Avrasya Tüneli geçişlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüş olacağız. KDV kısmı zaten devlete gidiyor. Böylece 21 lira ücret 19 lira 20 kuruşa inmiş olacak. Minibüsler için ise 31,50 olan ücret 28,80 kuruş olarak uygulanacak.

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